नाशिक

Markandeya Parvat Yatra Ban : मार्कंडेय गडावर ऋषीपंचमी यात्रेला यंदाही 'ब्रेक'; भाविकांना केवळ पहिल्या पायरीपर्यंतच प्रवेश, प्रशासनाचा निष्काळजीपणा?

Markandeya Parvat Rishipanchami Yatra Banned Again : मार्कंडेय पर्वतावरील ऋषीपंचमी यात्रा यंदाही सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद ठेवण्यात आली. जीर्ण शिड्या आणि निसरड्या पायवाटांमुळे भाविकांना पहिल्या पायरीपर्यंतच दर्शनाची परवानगी देण्यात आली आहे.
Markandeya Parvat Yatra Ban

Markandeya Parvat Yatra Ban

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वणी : मार्कंडेय ऋषींची पावन तपोभूमी आणि हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्रीक्षेत्र मार्कंडेय पर्वतावरील ऋषीपंचमी यात्रोत्सवावर प्रशासनाने यंदाही बंदी कायम ठेवली आहे. मंगळवारी (ता.१५) होणाऱ्या यात्रेसाठी मार्कंडपिंपरी ग्रामस्थ, सरपंच व पंचकमेटीने यात्रा भरविण्याची मागणी केली होती.

Loading content, please wait...
Nashik
devotees darshan
Marathi News Esakal
www.esakal.com