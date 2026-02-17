Wani News : प्रशासनाचा सलग तिसऱ्या वर्षी 'नो एन्ट्री'चा पवित्रा; वणीच्या मार्कंडेय गडावर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त

वणी: ‘सौ बार काशी... एक बार मार्कंडेय ऋषी..’ असे धार्मिकदृष्ट्या म्हटल्या जाणाऱ्या श्रीक्षेत्र मार्कंडेय पर्वतावर सोमवारी (ता. १६) सोमवती अमावास्यानिमित्त होणाऱ्या यात्रोत्सवाला प्रशासनाने असुरक्षित मार्ग व गर्दीमुळे संभाव्य दुर्घटना टाळण्याच्या दृष्टीने बंदी घातली असली तरी भाविकांनी पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या पहिल्या पायरीवरील मंदिरातच पूजाविधी करीत मार्कंडेय ऋषींचे दर्शन घेतले. .सप्तशृंगीगडासमोर असलेल्या मार्कंडेय पर्वतावर मार्कंडेय ऋषींचे जागृत देवस्थान असून सोमवती अमावस्येला दर्शनाला विशेष महत्त्व मानले जाते. त्यामुळे प्रत्येक नाशिक, धुळे जिल्ह्यासह गुजरात राज्यातूनही लाखो भाविकांची गर्दी असते. येथील दर्शनानंतर सप्तश्रृंग निवासिनी भगवतीच्या दर्शनाची परंपरा आहे. मात्र पर्वतावर जाणारा मार्ग भाविकांसाठी सुरक्षित नसल्याचे सांगत प्रशासनाने यंदाही यात्रोत्सवावर बंदी घातली आहे. .त्यामुळे सोमवारी (ता.१६) पहाटे पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यापूर्वी शेकडो भाविकांनी पर्वताची चढाई केली होती. मात्र सकाळी नऊनंतर वनविभाग व पोलिस बंदोबस्तासाठी दाखल झाल्यानंतर भाविकांना पर्वत चढाईस बंदी करण्यात आली. सकाळी मार्कंडेय पर्वतावर नियमित पूजा विधी करणाऱ्या भाविकांना सोडण्यात आले होते. मात्र इतर भाविकांनी पर्वताच्या पहिल्या पायरीजवळील मार्कंडेय ऋषींच्या मंदिरातच पूजा व दर्शन करून परतणे पसंत केले..नवी मुंबई महानगरपालिकेवर गणेश नाईकांची एकाधिकारशाही, मंदा म्हात्रे समर्थकांना पुन्हा डावलल्याने भाजपातील अंतर्गत संघर्ष तीव्र.स्थानिक व नेहमीच्या भाविकांनी गमिनीकावाचा अवलंब करीत मुख्य पायवाट चुकवून इतर पर्यायी मार्गाने पर्वतावर चढाई करून मार्कंडेय ऋषींचे दर्शन घेतले. मुळाणे बारीत रस्त्याच्या दुतर्फा प्रसाद व पूजा विधी साहित्याचे दुकाने, खेळणी, खाद्यपदर्थांची दुकाने थाटण्यात आली होती..मार्कंडेय पर्वतावर हजारो भाविक येतात. मात्र प्रशासन मागील अपघाताचे कारण देत सलग तीन वर्षांपासून यात्रेस बंदी घालून जबाबदारी झटकत आहे. कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.- सतीश गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते, मुळाणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.