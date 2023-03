Ramzan Festival : रंगबिरंगी सुत्तर फेणीने रमजानची बाजारपेठ बहरली! प्रतिकिलो 400 रुपयांना विक्री

जुने नाशिक : रमजान पर्वात मुस्लिम बांधवांसह अन्य समाज बांधवांमध्ये सुत्तर फेणीचे विशेष आकर्षण असते. रमजान पर्वनिमित्त विविध रंगी सुत्तर फेणी बाजारात दाखल झाली आहे.

विविध वस्तूंना महागाईची झळ बसली असतानाही गत वर्षाच्या तुलनेत सुत्तर फेणीच्या दरांमध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही. (market of Ramzan Festival selling with colorful Suttar Feni Selling at Rs 400 per kg nashik news)

रमजान महिन्यातच सुत्तर फेणी विक्रीस बाजारात दाखल होते. चविष्ट असल्याने नागरिक आवर्जून खरेदी करतात. गुलाबी, हिरवी, पांढरी, चॉकलेटी, पिवळा अशा पाच रंगात सुत्तर फेणी विक्रीस उपलब्ध झाली आहे.

दिवसभर रोजा असताना गळ्यात कोरड भासू नये, तिखट जाणवू नये. यासाठी सुत्तर फेणी खरेदीस पसंती मिळते. याशिवाय तयार करण्याची पद्धतही अतिशय सोपी आहे. गरम दुधामध्ये टाकून त्यात थोडी साखर मिसळून काही वेळातच गोड सुत्तर फेणीचा आस्वाद घेता येतो. सुत्तर फेणीपेक्षा हाताने तयार केलेल्या शेवयीचे दर अधिक असून सुमारे ४०० रुपये किलोने विक्री होत आहे.

शेवयीचे प्रकार आणि दर

प्रकार दर

सुत्तर फेणी १५० किलो

हाताची शेवयी ४०० किलो

चुंबल १५० किलो

कटलेट १५० किलो

बनारसी १५० किलो

भुजलेली विना भुजलेली ४० ते ५० पाकीट

मालेगावमधून निर्यात

सुत्तर फेणीसह अन्य विविध प्रकारच्या शेवयी मालेगावमध्ये तयार होतात. राज्याच्या विविध शहरांमध्ये मालेगावातूनच निर्यात होते. अनेक कुटुंबीयांना त्यातून रोजगार उपलब्ध झाला असून विविध रंगात चविष्ट फेणीसह शेवयी तयार करण्यास मालेगाव नेहमी अग्रेसर राहिले आहे. अशी माहिती विक्रेत्यांकडून देण्यात आली.

"सुत्तर फेणीसह विविध प्रकारच्या शेवयी खरेदीसाठी नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. दरात कुठल्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही."- अफजल शेख, विक्रेता