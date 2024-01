Nashik: मंगल कार्यालये धार्मिक कार्यक्रमासाठी मिळणार मोफत! राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा दिनी कार्यालयांत घुमणार जय श्रीराम!

नाशिक : प्रभू श्रीरामाची जन्मभूमी अयोध्येत राममंदिरात प्राणप्रतिष्ठा सोहळा देशभरात उत्सव म्हणून साजरा होत असताना श्रीरामाची कर्मभूमी नाशिकही सजत आहे.

शहरातील रस्ते भव्य, आकर्षक रांगोळ्यानी आणि रोषणाईने अधिकच देखणे होत असताना येथील मंगल कार्यालये आणि लॉन्स श्रीराम नामाच्या घोषाने दुमदुमणार आहे.

प्रत्यक्ष प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवशी २२ जानेवारीला शहरातील सगळी मंगल कार्यालये नागरिकांसाठी अगदी मोफत खुली असणार आहे.

प्रभू श्रीरामाची कर्मभूमी असलेल्या नाशिकमधील लॉन्स, मंगल कार्यालय मालकांनी एकमताने निर्णय घेत श्रीराम भक्तांसाठी मोफत कार्यालये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.