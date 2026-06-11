नाशिक

Yeola News : सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेची शेततळ्यात उडी; पती, सासू-सासऱ्यांविरुद्ध हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल, दोघे ताब्यात

चारचाकी वाहन खरेदीसाठी माहेरून तीन लाख रुपये आणावेत, या मागणीसाठी होत असलेल्या छळाला कंटाळून एका विवाहितेने शेततळ्यात उडी मारून जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना आली उघडकीस.
Vaishali Navale

Vaishali Navale

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सकाळ वृत्तसेवा
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येवला - चारचाकी वाहन खरेदीसाठी माहेरून तीन लाख रुपये आणावेत, या मागणीसाठी होत असलेल्या कथित मानसिक व शारीरिक छळाला कंटाळून वाघाळे (ता. येवला) येथील एका विवाहितेने शेततळ्यात उडी मारून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी तालुका पोलिस ठाण्यात पती, सासरे आणि सासू यांच्याविरुद्ध हुंडाबळी व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

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