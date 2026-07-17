Igatpuri Crime : पर्यटकांवरील हल्ल्याचे सूत्रधार जेरबंद; मुंढेगावातून अटक, इगतपुरीत धिंड काढून पोलिसांचा गुंडांना इशारा

इगतपुरी शहर/नाशिक - भावली धरण परिसरात पर्यटक कुटुंबाचा १५ ते २० किलोमीटर पाठलाग करून धावत्या कारवर लोखंडी रॉड, हॉकी स्टिक, दगड आणि काठ्यांनी जीवघेणा हल्ला करणाऱ्या टोळीतील फरारी मुख्य तीन संशयितांना अखेर इगतपुरी पोलिसांनी गुरुवारी (ता. १६) मुंढेगाव शिवारातून अटक केली. या कारवाईनंतर प्रकरणातील अटकेतील संशयितांची संख्या १२ वर पोहोचली असून, आरोपींची शहरातून धिंड काढत पोलिसांनी गुंडांना कडक इशारा दिला..अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये राहुल भोरू भागडे (वय २६), आकाश चंद्रकांत भोईर (२७) आणि कैलास अशोक भागडे (२८, सर्व रा. नांदगाव सदो, ता. इगतपुरी) यांचा समावेश आहे. राहुल आणि आकाश हे सराईत गुन्हेगार असून, त्यांच्याविरुद्ध इगतपुरी व घोटी पोलिस ठाण्यांत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वी या प्रकरणातील अन्य नऊ संशयितांना अटक करण्यात आली होती. पर्यटक कुटुंबावर हल्ला केल्यावर मुख्य आरोपी फरारी झाले होते..इगतपुरी, घोटी, त्र्यंबकेश्वर, तसेच ठाणे जिल्ह्याच्या हद्दीत नाकाबंदी व गस्त वाढविण्यात आली होती. दरम्यान, आरोपी मुंढेगाव परिसरात येणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळताच पोलिसांनी सापळा रचून तिघांना ताब्यात घेतले. गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी (एमएच १५ केए ४५०२) जप्त करण्यात आली आहे..अटक केलेल्या सर्व १२ संशयितांची ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आल्यावर पोलिसांनी त्यांची इगतपुरी शहरातील मुख्य मार्गावरून तोंड झाकून धिंड काढली. नाशिक ग्रामीण जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, अपर पोलिस अधीक्षक (नाशिक ग्रामीण) विमला एम., उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय बांबळे यांच्या मार्गदर्शनखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक राहुल मोरे, इगतपुरीचे पोलिस निरीक्षक घनश्याम बळप, स्थानिक गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक सुदर्शन बोडके यांच्या पथकाने कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.