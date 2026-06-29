Nashik News : बडतर्फ पोलिसांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे मॅटचे आदेश, कैद्याला हॉटेलात दिलेलं जेवण अन् नातलगांशी घालून दिलेली भेट

नाशिक : कैद्याला खासगी वाहनातून हॉटेलमध्ये मेजवानी दिल्याचा ठपका ठेवत तीन अंमलदारांच्या बडतर्फेप्रकरणी मॅटने (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) या तीनही अंमलदारांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मॅटचे अध्यक्ष न्या. मंगेश पाटील, प्रशासकीय सदस्य देवाशिष चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने पोलिस आयुक्तांचा बडतर्फीचा आदेश रद्द ठरविला आहे..शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या मुख्यालयातील अंमलदार पदमिंग राऊळ, विकी चव्हाण, दीपक जठार हे गंभीर गुन्ह्यातील कैद्याला न्यायालयीन कामकाज आटोपून परत नेताना सरकारी वाहनाऐवजी स्वतःच्या खासगी वाहनांचा वापर केला. कैद्याला कारागृहाऐवजी हॉटेलमध्ये नेले, नातलगांशी भेटीगाठी घडवून दिल्या. हा प्रकार समोर आल्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी कारवाई करत खात्यांतर्गत विभागीय चौकशी न करता तिघांना सेवेतून बडतर्फ केले होते..पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईविरोधात तिन्ही अंमलदारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. मॅटने बडतर्फी रद्द ठरवित सेवेत रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अंमलदारांतर्फे अॅड. बी. ए. बांदिवडेकर यांनी युक्तिवाद केला. तिन्ही अंमलदारांना सेवेत घेतले असले तरी, पोलिस आयुक्तालयाकडून त्यांची पुन्हा विभागीय चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..'मॅट'चे निरीक्षणबडतर्फीपूर्वी खात्यांतर्गत चौकशी बंधनकारक आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य मोठे असले म्हणून चौकशीचा अधिकार नाकारू शकत नाही.सहायक आयुक्तांनी प्राथमिक तपास केला असताना, हॉटेलव्यवस्थापकाचा जबाब, हॉटेलचे बील, सीसीटीव्ही फुटेज असे पुरावे असताना नियमित विभागीय चौकशी का केली नाही ?बडतर्फी काळातील वेतन मिळणार नाही पण, सेवा खंडित न मानता कर्तव्याचा काळ म्हणून ग्राह्य धरावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.