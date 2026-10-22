नागरिकांनी उघड्यावर कचरा टाकल्यास दंड

टुडे ४ मेन फिचर
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जळगाव : महापौर दीपमाला काळे यांनी गुरुवारी शाहूनगर परिसरात दौरा करत नागरी सुविधांचा आढावा घेतला, त्याप्रसंगी स्थानिक नगरसेवकांसह अधिकारी.
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अस्वच्छता, अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून महापौर आक्रमक
उपशीर्षक
शाहूनगर परिसरात नागरी सुविधांची पाहणी; विविध विभागांची झाडाझडती
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २२ : महापौर दीपमाला मनोज काळे यांनी महापौर स्वच्छता संकल्प अभियान अंतर्गत गुरुवारी (ता.२२) प्रभाग क्रमांक ६ मधील शाहूनगर, ट्रॅफिक गार्डन आणि उर्दू शाळा परिसराची अचानक पाहणी करून मनपातील विविध विभागांची झाडाझडती घेतली आणि कडक कारवाईचे निर्देश दिले.
ट्रॅफिक गार्डन परिसरात उघड्यावर टाकण्यात येणारा कचरा उचलण्याचे काम सुरू असताना, यापुढे परिसरातील नागरिकांनी उघड्यावर कचरा टाकल्यास प्रथम नोटीस आणि त्यानंतर दंडात्मक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश महापौरांनी दिले. या वेळी स्थानिक नगरसेवक दीपक सूर्यवंशी, ॲड. शुचिता हाडा, अर्शीनबानो खाटीक यांच्यासह शहर अभियंता आर. टी. पाटील, आरोग्य विभागाचे प्रमुख समीर बोरोले यांच्यासह आरोग्य विभागातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
नळांना तोट्यांबाबत सूचना
शाहूनगर येथील पाणीपुरवठा विभागास भेट दिली असता एकच कर्मचारी उपस्थित आढळला व इतर कर्मचारी इतर कामावर असल्याचे दिसून आले. यावर महापौरांनी हालचाल रजिस्टर तपासून शाहूनगर भागातील सर्व पाण्याचे कनेक्शन आणि तोट्या तत्काळ दुरुस्त करून पाणी वाया जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले.
उर्दू शाळेची दुरवस्था
उर्दू शाळा क्रमांक १२ ची संरक्षण भिंत तुटलेली असून तेथे काही नागरिक भंगार गोळा करत असल्याचे निदर्शनास आले. परिसराचा मोठा भाग वापरविना पडल्याचे पाहून महापौरांनी शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत त्यांच्याकडून तातडीने लेखी स्पष्टीकरण मागितले.
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अतिक्रमण आणि स्वच्छता मोहीम तीव्र
शाहूनगर मार्केटमधील दुकानदारांना दुकानासमोर डस्टबिन ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली असून ट्रॅफिक गार्डन परिसरात कचरा टाकल्यास दंडाची तंबी देण्यात आली. तसेच, रस्त्यावर धूळ खात बंद पडलेल्या रिक्षा आणि बॉम्बे बिर्याणीसह इतरांचे बेकायदेशीर अतिक्रमण तत्काळ हटवून भंगार म्हणून जप्त करण्याचे आदेश अतिक्रमण विभागाला देण्यात आले असून परिसरातील गटारी मोकळ्या करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
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फुलांचा लिलाव स्थलांतरित करण्याची सूचना
महापौर दीपमाला काळे यांनी बुधवारी प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये पाहणी करून खाऊ गल्लीत स्वच्छता राखण्याची सक्त ताकीद त्यांनी संबंधितांना दिली. तसेच गोलाणी संकुलात फुलांच्या लिलावामुळे मोठ्या प्रमाणात कचरा साचत असल्याने हा लिलाव अन्य ठिकाणी हलविण्याबाबत महापौरांनी निर्देश दिले.