नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक, मालेगावला नवे कारभारी मिळणार; महापौर निवडीचा मुहूर्त ठरला!

Reservation Declaration and Nomination Process Timeline : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार नाशिक व मालेगाव महापालिकेत महापौर व उपमहापौर निवडीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली असून, ३० व ३१ जानेवारीला अधिकृत निवड होणार आहे.
Nashik Municipal Corporation

Nashik Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी महापौर व उपमहापौर निवडीचा अधिकृत कार्यक्रम राज्य शासनाने जाहीर केला असून, त्यानुसार नाशिक व मालेगाव महापालिकेत ३० व ३१ जानेवारीला महापौर-उपमहापौर निवडप्रक्रिया पार पडणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Nashik municipal corporation
election
Municipal Corporation
Development
Municipal election
Government

Related Stories

No stories found.