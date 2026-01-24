Nashik Municipal Corporation : नाशिक, मालेगावला नवे कारभारी मिळणार; महापौर निवडीचा मुहूर्त ठरला!

नाशिक: राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी महापौर व उपमहापौर निवडीचा अधिकृत कार्यक्रम राज्य शासनाने जाहीर केला असून, त्यानुसार नाशिक व मालेगाव महापालिकेत ३० व ३१ जानेवारीला महापौर-उपमहापौर निवडप्रक्रिया पार पडणार आहे. .राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार २२ जानेवारीला महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानंतर आरक्षण जाहीर झाल्यावर संबंधित महापालिकेच्या नगरसचिवांकडून महापौर व उपमहापौर निवडीसाठी नवनिर्वाचित सदस्यांची प्रथम सभा घेण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. .Kolhapur ZP Elections : फोनाफोनी, गोड भाषा आणि दबावतंत्र; जिल्हा परिषद निवडणुकीतील नवा खेळ.आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर नाशिक व मालेगाव महापालिकेच्या नगरसचिवांकडून विभागीय आयुक्तांकडे प्रथम सभेची तारीख व वेळ निश्चित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला जोईल. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडून २४ ते २५ जानेवारीदरम्यान प्रथम सभेची तारीख, पीठासीन अधिकारी निश्चित करून सभेची सूचना स्थानिक वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध केली जाईल. महापौर व उपमहापौरपदासाठी इच्छुक नगरसेवकांनी २७ व २८ जानेवारीला आपले नामनिर्देशन अर्ज सादर करायचे आहेत. त्यानंतर ३० व ३१ जानेवारीला नवनिर्वाचित सदस्यांची विशेष सभा घेऊन महापौर व उपमहापौरांची अधिकृत निवड केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.