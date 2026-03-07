नाशिक

Mayur Shinde : कष्टाचं सोनं! मालेगावच्या सेंट्रिंग कारागिराचा मुलगा झाला 'क्लास वन' अधिकारी

Mayur Shinde Clears MPSC and Becomes Sub Engineer : संघर्ष यांच्या छायेत वाढलेल्या मुलाने जिद्दीच्या जोरावर क्लास वन अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार केले. मयूर शिंदे याने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ‘उपअभियंता’ पदाला गवसणी घालत वडिलांच्या कष्टाला झालर लावली.
राजेंद्र दिघे :सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव शहर: गरिबी, कष्ट आणि संघर्ष यांच्या छायेत वाढलेल्या मुलाने जिद्दीच्या जोरावर क्लास वन अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार केले. जळगाव निं (ता. मालेगाव) येथील मयूर शिंदे याने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ‘उपअभियंता’ पदाला गवसणी घालत वडिलांच्या कष्टाला झालर लावली.

