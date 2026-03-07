Mayur Shinde : कष्टाचं सोनं! मालेगावच्या सेंट्रिंग कारागिराचा मुलगा झाला 'क्लास वन' अधिकारी

मालेगाव शहर: गरिबी, कष्ट आणि संघर्ष यांच्या छायेत वाढलेल्या मुलाने जिद्दीच्या जोरावर क्लास वन अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार केले. जळगाव निं (ता. मालेगाव) येथील मयूर शिंदे याने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ‘उपअभियंता’ पदाला गवसणी घालत वडिलांच्या कष्टाला झालर लावली..आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असल्याने वडील बांधकामाच्या ठिकाणी सेंट्रिंग कारागीर म्हणून मजुरी करणाऱ्या धोंडीडिराम शिंदे यांचा मयूर मुलगा. घरची परिस्थिती हलाखीची असल्याने मयूरचे प्राथमिक शिक्षण विनय मंदिर शाळेत झाले. बारावीपर्यंतचे शिक्षण केबीएच विद्यालयात झाले..मयूरने काका व आई वडिलांच्या कष्टाचे सोने करून चंग बांधला. दहावीला ९३ टक्के, बारावीला ७८ टक्के गुण घेऊन पदवी ही डिस्टिंक्शनमध्ये उत्तीर्ण करून गुणवत्तेचा आलेख चढता ठेवला. मयूरने पुणे येथे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेल्या पंकज सोनवणे या लहान मामांकडे राहून स्पर्धा परिक्षेचे धडे गिरवले..UPSC Result : वैभव सूर्यवंशीचे मामा होणार IPS, १०२ व्या रँकसह उत्तीर्ण केली UPSC परीक्षा.नियमित दहा ते बारा तास नियमित अभ्यास करून पहिल्याच प्रयत्नात यशाचा झेंडा रोवला. कुटुंबातील मातृसत्ताक प्रमुख देवका शिंदे, आई प्रतिभा शिंदे यांच्या आशीर्वादाचे मोल असून मयूरच्या या यशामुळे संपूर्ण कुटुंब, गाव आणि जिल्ह्याचा अभिमान वाढला आहे. गावातील युवकांसाठी तो खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील प्रेरक योद्धा ठरला असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..माझ्या यशात आई, वडील, कुटुंबातील सर्व सदस्य, मामा, गुरुजन व मित्र परिवाराचा वाटा आहे. एवढ्यावरच न थांबता माझे ध्येय केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी होण्याचा प्रयत्न आहे.- मयूर शिंदे, उपअभियंता, जामनेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.