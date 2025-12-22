Nashik Crime : नाशिकमध्ये गुंडागर्दी करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या; यादव आणि म्हस्के टोळीवर 'मकोका'चा बडगा

नाशिक: नाशिक रोड- उपनगर हद्दीमध्ये गुंडागर्दी करणाऱ्या यादव आणि म्हस्के टोळीविरोधात पोलिस आयुक्तांनी मकोका कारवाई केली आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या दणक्याने शहरातील गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या टोळ्यांना दणका बसला आहे..यादव टोळीचा म्होरक्या बबलू रामधर यादव (वय २७, रा. सुंदरनगर, नाशिक रोड) असून, हर्ष सुरेश म्हस्के ऊर्फ टोनू पाईकराव (२३), धनंजय सुरेश म्हस्के (१९), मयूर अनिल जानराव (२२), तुषार रवींद्र सावंत (२५), ऋषीकेश शिवाजी पवार (२१), अभिनव ऊर्फ अवी नंददीप जाधव (२०), प्रथमेश ऊर्फ मोट्या नेल्सन कसबे (२५), दानिश हबीब शेख (१९), सन्या, विराज गुलाब कांबळे (२७) आणि दोन विधिसंघर्षित मुले अशा १३ सराईतांविरोधात नाशिक रोड पोलिसांनी मकोकाअंतर्गत प्रस्ताव पोलिस आयुक्तांना दिला होता..या टोळीविरुद्ध नाशिक रोड, उपनगर पोलिस ठाण्यासह शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांत खुनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत, जबरी चोरी, दरोडा, शस्त्रांचा वापर, खंडणी उकळले, दरोड्याचा प्रयत्न, दहशत निर्माण करणे, सार्वजनिक शांततेचा भंग अशा स्वरूपाचे डझनभर गुन्हे दाखल आहेत..या टोळीतील गुंडविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाईसह तडीपारी केली, पण त्यानंतरही त्यांच्यात सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे नाशिक रोड पोलिसांनी मकोकाअंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी मंजुरी दिली आहे. या कारवाईमुळे गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगार व त्याच्या टोळ्यांचे धाबे दणाणले आहे..हृदयद्रावक! भीषण अपघातात मामा-भाचीनंतर सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या पोटातील बाळाचाही मृत्यू; कुटुंब अक्षरशः उद्ध्वस्त.यादव, म्हस्केवर गंभीर गुन्हेबबलू यादव परप्रांतीय असून, तो म्हस्के, गोसावी व शेख टोळीचा म्होरक्या आहे. त्याच्यावर तडीपारीची कारवाई यापूर्वी करण्यात आली. सागर म्हस्केवरही प्राणघातक हल्ला व खंडणीचे गुन्हे दाखल आहेत. संशयित साहिल म्हस्के, सागर म्हस्के, सुरेश म्हस्के, धनंजय म्हस्के, बंटी यांनी जय भवानी रोडवरील भालेराव मळ्यातील किराणा दुकानदाराकडे दिवसाकाठी हजार रुपयांच्या खंडणीची मागणी करून प्राणघातक हल्ला केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.