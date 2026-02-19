Nashik Drug Bust : कुरिअर बॉय निघाला ड्रग्ज तस्कर! घरावरील छाप्यात 'एमडी' साठा जप्त

नाशिक: इंदिरानगर परिसरात कुरिअर पोहोच करणारा संशयित एमडी (मॅफेड्रॉन) तस्करी करीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. शहर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने (एनडीपीएस) घरात छापा टाकून ६० हजारांचे सात ग्रॅम एमडी जप्त केले. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. वैभव पांडुरंग आव्हाड (वय २५, रा. राधाकृष्ण अपार्टमेंट, चेतनानगर) असे अटक करण्यात आलेल्या कुरिअर बॉयचे नाव आहे. .पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी अमली पदार्थ विक्री व तस्करी करणाऱ्यांना शोधण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गोपनीय माहितीद्वारे अमली पदार्थविरोधी पथकाला संशयित वैभव एमडीची तस्करी करीत असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने त्याच्यावर पाळत ठेवत माग काढला. .पथकाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुशीला कोल्हे यांच्यासह सहायक निरीक्षक सचिन चौधरी, विशाल पाटील, सहायक उपनिरीक्षक रंजन बेंडाळे, अंमलदार भारत डंबाळे, बाळासाहेब नांद्रे, संतोष सौंदाणे, गणेश वडजे, अर्चना भड यांच्या पथकाने मंगळवारी (ता. १८) मध्यरात्री सापळा रचत चेतनानगर येथील राधाकृष्ण अपार्टमेंटमध्ये शिरले..Solapur Assault Case: साेलापुरात अत्याचार करणाऱ्या तरुणाला २० वर्षे कारावास; अल्पवयीन मुलीच्या गर्भाच्या ‘डीएनए’वरून आरोप झाला सिद्ध!.या वेळी संशयिताच्या घराची झडती घेण्यात आली. पथकासोबत श्वान पथकातील अमली पदार्थ शोधणारा व पोलिस दलात नव्याने दाखल झालेला श्वान ‘जॅक’ याने कमाल केली. त्याने संशयिताच्या घरातील कानाकोपऱ्यात जात काही क्षणांत ‘एमडी’ शोधून काढले. त्याच्याकडून ३५ हजारांच्या एमडीसह २५ हजारांचा इतर मुद्देमाल जप्त केला. इंदिरानगर पोलिसांत याप्रकरणी बुधवारी (ता. १९) पहाटे गुन्हा दाखल झाला. गुन्हे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण आणि सहायक आयुक्त संदीप मिटके पथकांना सूचना देत असून, अमली पदार्थविरोधी पथकाने आतापर्यंत ६७ पेक्षा जास्त गुन्हे नोंदवले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.