Crime News : नाशिकमध्ये एमडी ड्रग्जचा साठा जप्त; दोन लाखांच्या अमली पदार्थांसह तिघांना अटक

नाशिक: गेल्याच आठवड्यात एमडी (मॅफेड्रॉन) नामक अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या रिक्षाचालकाला जेरबंद करण्यात आले असता नाशिक रोडच्या फर्नांडिसवाडीत अमली पदार्थविरोधी पथकाने छापा टाकून सुमारे दोन लाखांचे ३४ ग्रॅम अमली पदार्थ जप्त केले. या प्रकरणी पथकाने तीन जणांना अटक केली असून, नवी मुंबईतील वाशी येथून संशयितांनी एमडी आणल्याची कबुली दिली आहे. तिघांना न्यायालयाने शुक्रवार (ता. २२)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..विजय सुखदेव सोनवणे (३९, रा. मराठा निवास, जयभवानी रोड, फर्नांडिसवाडी, नाशिकरोड), रोहित नेहे (रा. विहितगाव), कैफ पठाण (रा. सिन्नर फाटा, नाशिकरोड) असे अटक करण्यात आलेल्या तिघांची नावे आहेत. तर, स्टेफनभाई (रा. वाशी) याचा शोध सुरू असून, याच्याकडून संशयित एमडी आणून नाशिकला विक्री करीत असल्याचे तपासातून समोर आले आहे..केंद्र शासनाने देश नशामुक्त करण्यासाठी नुकतेच अभियान सुरू केले आहे. राज्यातही अमली पदार्थविरोधात झिरो टॉलरन्सचे धोरण असून, त्याअनुषंगाने पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनीही आयुक्तालय हद्दीत अमली पदार्थविरोधात धडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार शहर गुन्हेशाखेचे अमली पदार्थविरोधी पथक शहरात बारकाईने लक्ष ठेवून असताना पथकाच्या वरिष्ठ निरीक्षक सुशीला कोल्हे यांना फर्नांडीसवाडीतून एमडी ड्रग्जची विक्री सुरू असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने संशयित विजय सोनवणे याच्या 'मराठा निवास' या घरावर धाड टाकली..घरझडतीमध्ये पथकाला घरातून १ लाख ७० हजारांचे एमडी ड्रग्ज सापडले. संशयित सोनवणे याच्याकडे विचारणा केली असता, त्याने ते ड्रग्ज मुंबईच्या स्टेफनभाई (वाशी) या संशयिताकडून आणल्याची कबुली दिली. याप्रकरणात पथकाने संशयित सोनवणे याच्यासह एमडी विकत घेणारे संशयित नेहे, पठाण यांनाही अटक केली. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात एनडीपीएसचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सदरची कामगिरी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमली पदार्थविरोधी पथकाच्या वरिष्ठ निरीक्षक सुशिला कोल्हे, सहायक निरीक्षक विशाल पाटील, सचिन चौधरी, रंजन बेंडाळे, देवकिसन गायकर, संजय ताजणे, बळवंत कोल्हे, भारत डंबाळे, गणेश वडजे, बाळासाहेब नांद्रे, योगेश सानप, चंद्रकांत बागडे, फुलपगारे, अर्चना भड यांच्या पथकाने बजावली. तर, बीडीडीएसच्या मॅक्स या श्वानासह हवालदार कोंडे, ससाने, कोल्हे यांनीही कारवाईत सहभाग घेतला..Nashik Municipal Elections : मनपा निवडणुकीची सुनावणी लांबणीवर; अंतिम प्रभागरचना ऑक्टोबरमध्ये जाहीर होणार.दोघे करायचे विक्रीतिघे संशयित एकमेकांचे मित्र असून, संशयित सोनवणे याने वाशीतून एमडी आणले होते. नेहे व पठाण यांना तो एमडी विक्री करण्यासाठी देत होता. काही दिवसांपूर्वीच त्याने २० ग्रॅम एमडी विक्रीसाठी दिली होती. ते दोन ते साडेतीन हजार रुपये प्रतिग्रॅम एमडी ग्राहकांना विक्री करीत असल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितले आहे. संशयितांकडून मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स वजन काटा, एमडी विक्रीसाठीची झिपर प्लॅस्टिक बॅग असे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे..