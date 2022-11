नाशिक : मुंबई व मालेगाव पाठोपाठ नाशिकमध्ये गोवरने आणखीन धडकी भरवली आहे. हाफकीन संस्थेकडे आणखीन पाच अहवाल तपासणीसाठी पाठविल्याने एकूण अहवालांची संख्या नऊ झाली आहे. दरम्यान, अहवाल अजून प्राप्त होणे बाकी असले तरी महापालिकेने तयारीचा भाग म्हणून बिटको व डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात संसर्गजन्य आजाराचे कक्ष कार्यान्वित केले आहे. (Measles infection in city 5 more samples to Haffkine Institute for investigation Nashik Latest Marathi News)

कोरोनाचा सामना करणाऱ्या नाशिककरांना या वर्षाच्या प्रारंभी काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. मात्र, त्यानंतर डेंगी व स्वाइन फ्लू आजाराने तोंड वर काढले. या दोन्ही आजारांवर नियंत्रण मिळत नाही तोच नाशिकमध्ये गोवरची लागण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मागील महिन्यात मुंबई शहरामध्ये गोवरची साथ पसरली. गोवरच्या या साथीमुळे अनेक मुले व्हेंटिलेटरवर गेली. संसर्गजन्य या आजाराचा प्रसार मुंबईनंतर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये होण्यास सुरवात झाली.

मुंबई शहरात गोवरमुळे तीन मुलांचा मृत्यू झाला. त्या व्यतिरिक्त राज्यात इतर कोठेही मोठ्या प्रमाणात उद्रेक दिसून आला नाही. नाशिकमध्ये मागील आठवड्यापर्यंत गोवरचा एकही रुग्ण नव्हता. मात्र, आरोग्य विभागाच्या सर्वेक्षणामध्ये गोवरचे संशयित चार रुग्ण आढळले. त्या संशयित बालकांच्या रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी मुंबईच्या हाफकीन संस्थेकडे पाठविण्यात आले. त्या संस्थेकडून अद्याप अहवाल प्राप्त झाला नाही.

मात्र, महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये आणखीन पाच संशयित आढळून आले. त्यामुळे या पाचही संशयित बालकांच्या रक्ताचे नमुने हाफकिन संस्थेकडे पाठविण्यात आले आहे. येत्या तीन ते चार दिवसात अहवाल प्राप्त होतील. एकूण नऊ अहवालांची महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाला प्रतीक्षा आहे.

डॉ. हुसेन, बिटको रुग्णालयात संसर्गजन्य कक्ष

अद्याप नाशिकमध्ये एकही रुग्ण आढळला नाही. ही बाब सुखावणारी असली तरी महापालिका हाय अलर्ट मोडवर आली आहे. कठडा येथील डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात संसर्गजन्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे, तर नाशिक रोडच्या बिटको रुग्णालयामध्येदेखील गरज भासल्यास कक्ष उभारणीच्या सूचना आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या आहेत.

गोवर लसीकरणाचे ५६ टक्के उद्दिष्ट

मुंबई व मालेगावमध्ये गोवरचे रुग्ण आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून लहान बालकांना गोवर लस टोचण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आत्तापर्यंत २९ हजार बालकांना गोवर लस टोचण्यात आली असून, हे उद्दिष्ट ५६ टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र महापालिकेच्या उद्दिष्टानुसार ५८ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होणे अपेक्षित होते. दोन टक्के उद्दिष्ट अपूर्ण राहिल्याने तातडीने लसीकरणाची गती वाढविण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

