Nashik News : धारगाव आरोग्यकेंद्र असून नसल्यासारखे; आदिवासी भागातील रूग्णांची गैरसोय

Nashik News : इगतपुरी तालुक्यातील धारगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अनागोंदी कारभारामुळे रूग्णांना वैद्यकीय सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. (medical officers and staff of health center is not present on duty in Health Center nashik news)

आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित राहत नसल्याने रुग्णांना घोटी, खोडाळा येथे खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयात जावे लागते. आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी मुख्यालयात रहात नाही. कर्मचाऱ्यांनी कामाच्यावेळी तरी उपस्थित रहावे अशी मागणी आदिवासी जनतेने केली आहे.

इगतपुरी तालुक्यातील धारगाव (वैतरणा) हे आदिवासी अतिदुर्गम भागातील महत्त्वाचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. मात्र या आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय आधिकारी व कर्मचारी यांच्या मनमानी कारभारामुळे रूग्णसेवा पुरेशी मिळत नाही. अनेकदा कुणीही नसल्याने रूग्णांना तासनतास थांबावे लागते. यात एखादा अत्यवस्थ रूग्ण असेल तर त्यावर प्रथमोपचारही होत नाही.

आदिवासी अतिदुर्गम भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम व्हावी यासाठी शासन इमारतीसह कर्मचारी वेतनासाठी व सुख सुविधांवर कोटयावधी रुपयांचा खर्च करीत आहे. वैद्यकीय आधिकारी व कर्मचारींचे मात्र कर्तव्य बजावण्याकडे दुर्लक्षच होत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.

या प्राथमिक केंद्रात कर्मचारी वैद्यकीय आधिकारी निवासी कधीही नसतात. सर्वच जण नाशिक, घोटी आदी शहरातून ये- जा करतात. रात्री तर हे केंद्र चक्क बंदच असते. त्यामुळे रात्री रूग्णांवर उपचारच होत नाही.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

रात्रीच्या वेळी आणीबाणीच्या रूग्णासाठी हे वैद्यकीय केंद्र कुचकामी ठरत आहे. जलद उपचारासाठी पंचवीस ते तीस किमीवरील घोटी वा खोडाळा येथे खाजगी किवा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी धावपळ करावे लागते, यात तातडीने सुधारणा करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नवनाथ गायकर यांनी केली आहे.

"धारगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. दोन वैद्यकीय आधिकारी असताना आरोग्य केंद्रात निवासी कुणीच नसते. कधी कधी केंद्र केवळ शिपायांच्या भरवशावर टाकले जाते. पारिचारिकेच्या रूग्ण उपचारास मर्यादा आहे. तरीही परिचारिका करून अवघड कामे करुन घेतले जातात. हा रामभरोसे कारभार थांबणार कधी?" - गोविंद पुंजारा, माजी सरपंच, धारगाव.

उत्तम आरोग्य सेवा पुरवा.

इगतपुरी तालुका हा आदिवासी अतिदुर्गम तालुका आहे. शासन येथे उत्तम आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र आधिकारी व कर्मचारी हलगर्जीपणा करतात. हा हलगर्जी पणा थांबवा व उत्तम आरोग्य सेवा पुरवा. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा माजी जि.प. सदस्य गोरख बोडके यांनी दिला आहे.

निवासी न राहणाऱ्या वर कारवाईची मागणी

"आदिवासी भत्ता, घरभाडे भत्ता आदिसह भरभक्कम वेतन घेणारे कर्मचारी व आधिकारी धारगाव परिसरात निवासी रहात नाही. या आधिकारी व कर्मचार्यानां प्रशासन व लोकप्रतिनिधीच पाठिशी घालत असतात.मग गोर गरिब आदिवासी बांधवाचे वाली कोण?"-नवनाथ गायकर सामाजीक कार्यकर्ते