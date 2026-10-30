नाशिक

मेहुणबारे पोलिसांची वाळूचोरीविरुद्ध कारवाई

मेहुणबारे पोलिसांची वाळूचोरीविरुद्ध कारवाई
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मेहुणबारे पोलिसांची वाळूचोरीविरुद्ध कारवाई डंपरसह एक ब्रास वाळू जप्त; एकाविरुद्ध गुन्हा सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. ३० : नदीपात्रातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी मेहुणबारे पोलिसांनी कारवाई केली. कळमडू गावातील कुंभार रोड परिसरात विनापरवाना वाळू वाहतूक करणारा डंपर पोलिसांनी पकडला. या कारवाईत डंपरसह एक ब्रास वाळू असा एकूण १४ लाख सहा हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी महेश दिनकर सूर्यवंशी याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कळमडू गावातील कुंभार रोड परिसरात गुरुवारी (ता. २९) अवैध वाळूची वाहतूक होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली असता, महेश दिनकर सूर्यवंशी हा कोणताही वैध पास किंवा परवाना नसताना शासनाच्या मालकीची गौण खनिज वाळू डंपरमधून वाहतूक करताना आढळला. चौकट १४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त पोलिसांनी डंपर (एमएच ०४, झेडई ९२३२) आणि त्यातील एक ब्रास वाळू जप्त केली. डंपरची किंमत १४ लाख रुपये, तर वाळूची किंमत सहा हजार रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी मेहुणबारे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मेहुणबारे पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारी सह्याद्री बिले यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस कर्मचारी योगेश पाटील, विनोद बेलदार आणि विक्रम पाटील यांनी कारवाईत सहभाग घेतला.

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