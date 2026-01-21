Nashik Metro Project : नाशिकमध्ये 'निओ' धावणार की नियमित मेट्रो? मंत्रालयात आज होणार मोठा फैसला!

नाशिक: टायरबेस मेट्रोचा नारळ फुटण्याची वेळ आली असताना महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड व महामेट्रोने नव्याने वाहतूक सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या सूचनेनंतर तयार झालेल्या प्रकल्प अहवालाचे बुधवारी (ता. २१) मंत्रालयात सादरीकरण केले जाणार आहे. या सादरीकरणानंतर शहरात टायरबेस मेट्रो की निओ मेट्रो धावणार? यावर शिक्कामोर्तब होणार असून, वाढत्या नाशिकच्या वाढत्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय होणार आहे. .सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व महापालिकांना स्वतंत्रपणे वाहतूक आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. नाशिक महापालिकेचा पहिला सर्वंकष वाहतूक आराखडा २०१७ मध्ये तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी सन २०३६ च्या लोकसंख्येचा विचार करून अर्बन मास ट्रान्झिट या दिल्ली (युएमटीसी) स्थित कंपनीने सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार केला होता. .त्यातूनच शहरात सिटीलिंक कंपनीची बससेवा सुरु झाली. त्या आराखड्याचाच आधार घेऊन पुढे नाशिकच्या टायरबेस मेट्रो निओसाठी आराखडा निश्चित करण्यात आला. मेट्रोसाठी तासाला २० हजार प्रवासी मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु, नाशिक मध्ये प्रतितास चौदा हजार प्रवासी मिळत असल्याने टायरबेस मेट्रोचा पर्याय निवडण्यात आला. .परंतु, टायरबेस मेट्रोची तयारी होत असतानाच महाराष्ट्र रेल्वे कार्पोरेशनने टायरबेस मेट्रोऐवजी नियमित मेट्रोच्या अनुषंगाने नाशिकचा वाहतूक आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. सदरचा आराखडा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या संस्थेकडे सादर करण्यात आला. त्याचे सादरीकरण बुधवारी मंत्रालयात होणार आहे. आराखड्याचा अभ्यास करून टायरबेस मेट्रो की नियमित मेट्रो याचा निर्णय घेतला जाणार आहे..असा होता पूर्वीचा प्रकल्पमहाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या संस्थेने नाशिकमध्ये गतिमान वाहतूक व्यवस्था निर्मितीचा प्राथमिक अहवाल तयार केला आहे. प्राथमिक अहवालात पहिल्या टप्प्यात (३१.४० किलोमीटर) तीन मार्ग निश्चित करण्यात आले होते. त्यात पहिला मार्ग- (१९ किलोमीटर)- सातपूर- श्रमिकनगर- अमृत गार्डन- त्र्यंबक रस्ता- मोडक चौक- खडकाळी- सारडा चौक- द्वारका- पुणे महामार्ग- नाशिक रोड रेल्वेस्थानक..Nashik Air Show : नाशिकच्या आकाशात विमानांचा थरार! 'सूर्यकिरण' पथकाचा पहिल्यांदाच महा-एरोबॅटिक शो.दुसरा मार्ग- (१० किलोमीटर)- मुंबई नाका- अशोक स्तंभ- गंगापूर रोड- गंगापूर गाव. तिसरा मार्ग- (२.२४ किलोमीटर)- श्रमिकनगर- बारदान फाटा जोडून रिंग तयार करणे असे नियोजन होते. या मार्गावर एकूण ३० बसथांबे व वीजपुरवठ्यावर धावणाऱ्या जोड बस (आर्टिक्युलेटेड बसेस) प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. वाहतूक मार्ग हा रस्ता पातळीच्या उंचीवरून (इलेव्हेटेड) जाणारा व वीजपुरवठ्यावर धावणाऱ्या जोड बसचा प्रस्ताव होता. संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २१००.०६ कोटी निश्चित करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.