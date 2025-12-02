Mhada Lottery: म्हाडाच्या ४०२ घरांची लॉटरी! आगाऊ नोंदणी सुरु; 'असा' करा अर्ज

मुंबई : लाॅटरी काढून घरांची विक्री करणारी म्हाडा आता आगाऊ नाेंदणी घेऊन घरे बांधणार आहे. त्याची सुरुवात म्हाडाचा विभागीय घटक असलेला नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ करणार आहे. त्यानुसार नाशिक शहरातील चुंचाळे, पाथर्डी, मखमलाबाद, आडगाव, सातपूर शिवारात असलेल्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांतील ४०२ निवासी सदनिकांची आगाऊ नाेंदणी तत्त्वावर विक्री केली जाणार आहे..त्याच्या सोडतीकरिता ऑनलाइन अर्ज नोंदणी व अर्ज स्वीकृतीला साेमवारी (ता. १) गो लाइव्ह कार्यक्रमांतर्गत ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात हा कार्यक्रम पार पडला..Mumbai News: बोरिवली स्टेशनबाहेर बेवारस बॅग आढळली, परिसरात भीतीच वातावरण, काय घडलं?.नाशिक मंडळाने जाहीर केलेल्या सोडतीत अल्प उत्पन्न गटासाठी चुंचाळे शिवारात १३८ सदनिका, पाथर्डी शिवारात ३०, मखमलाबाद शिवारात ४८ सदनिका, आडगाव शिवारातील ७७ अशा एकूण २९३ सदनिकांचा समावेश आहे. मध्यम उत्पन्न गटासाठी सातपूर शिवारात ४० सदनिका, पाथर्डी शिवारात ३५, आडगाव शिवारात ३४ अशा एकूण १०९ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्याची किंमत १४ लाख ९४ हजार ते ३६ लाख ७५ हजार आहे..इच्छुक अर्जदारांनी https://housing.mhada.gov.in किंवा https://mhada.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे. २३ डिसेंबरला रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत अर्ज नोंदणी आणि अर्ज सादर करण्याची मुदत आहे. २३ डिसेंबरला रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत ऑनलाइन अनामत रकमेचा भरणा करता येणार आहे. २४ डिसेंबरला बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे अनामत रक्कम भरता येणार असल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे..Mumbai Crime: आधी मिठी, गाल ओढून चावण्याचा प्रयत्न, नंतर गुप्तांगाला...; ६० वर्षीय नराधमाचे चिमुकल्यासोबत नको ते कृत्य; मुंबईत खळबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.