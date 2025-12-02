नाशिक

Mhada Lottery: म्हाडाच्या ४०२ घरांची लॉटरी! आगाऊ नोंदणी सुरु; 'असा' करा अर्ज

Mhada Nashik House Lottery: म्हाडा नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ ४०२ निवासी सदनिकांची आगाऊ नाेंदणी तत्त्वावर विक्री करणार आहे. यामुळे इच्छुक अर्जदारांनी लवकरात लवकर ऑनलाइन अर्ज सादर करावे, असे आवाहन केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : लाॅटरी काढून घरांची विक्री करणारी म्हाडा आता आगाऊ नाेंदणी घेऊन घरे बांधणार आहे. त्याची सुरुवात म्हाडाचा विभागीय घटक असलेला नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ करणार आहे. त्यानुसार नाशिक शहरातील चुंचाळे, पाथर्डी, मखमलाबाद, आडगाव, सातपूर शिवारात असलेल्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांतील ४०२ निवासी सदनिकांची आगाऊ नाेंदणी तत्त्वावर विक्री केली जाणार आहे.

