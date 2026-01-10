नाशिक

Education News : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! एमएचटी-सीईटी, एमबीए-सीईटीला नोंदणी आजपासून सुरू; 'असा' करा अर्ज

CET Registration Process Begins for Academic Year 2026–27 : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी एमएचटी-सीईटी व एमबीए सीईटी परीक्षांच्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेला महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेलतर्फे सुरुवात करण्यात आली आहे.
MHT CET, MBA CET exam

MHT CET, MBA CET exam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये विविध व्‍यावसायिक अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या सीईटी परीक्षांच्‍या नोंदणी प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. त्‍यामुळे प्रवेशोच्‍छूक विद्यार्थ्यांना संबंधित अभ्यासक्रमाच्‍या प्रवेशासाठी आवश्‍यक सीईटी परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल. एमएचटी-सीईटी, एमबीए-सीईटीला शनिवार (ता.१०) पासून सुरुवात होत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
exam
education
TET
MBA
MHT CET

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com