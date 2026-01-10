Education News : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! एमएचटी-सीईटी, एमबीए-सीईटीला नोंदणी आजपासून सुरू; 'असा' करा अर्ज

नाशिक: शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या सीईटी परीक्षांच्या नोंदणी प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे प्रवेशोच्छूक विद्यार्थ्यांना संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक सीईटी परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल. एमएचटी-सीईटी, एमबीए-सीईटीला शनिवार (ता.१०) पासून सुरुवात होत आहे..मार्च, एप्रिल महिन्यापासून टप्याटप्याने सीईटी परीक्षांचे आयोजन केले जाणार आहे. तत्पूर्वी या परीक्षांना प्रविष्ठ होण्यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सीईटी सेलतर्फे आता टप्याटप्याने सीईटी परीक्षांच्या नोंदणीला सुरुवात केली जाते आहे. यापूर्वी शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या सीईटी परीक्षा नोंदणीला प्रारंभ करताना, आता इतरही अभ्यासक्रमांच्या नोंदणीला सुरुवात झालेली आहे..यापूर्वी अभ्यासक्रमनिहाय सीईटी परीक्षांचा शिक्षणक्रम उपलब्ध करुन दिला होता. त्यापाठोपाठ सीईटी परीक्षांच्या संभाव्य तारखांची घोषणा केली होती. विद्यार्थ्यांना सीईटी परीक्षांची तयारी करता यावी, या उद्देशाने या तारखांची घोषणा केली होती. त्यापाठोपाठ आता नोंदणी प्रक्रियेला टप्याटप्याने सुरुवात होत आहे..एमएचटी-सीईटी परीक्षेच्या यंदा दोन संधी उपलब्धअभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आणि कृषी संलग्न पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी एमएचटी-सीईटी परीक्षा घेतली जाणार आहे. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित (पीसीएम) आणि भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र (पीसीबी) अशा दोन ग्रुपमध्ये ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. .‘टीईटी’चा १७ जानेवारीपूर्वी निकाल! महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून उत्तरपत्रिकांची फेरपडताळणी; जूनअखेर पुढची शिक्षक पात्रता परीक्षा.जेईई मेन्स परीक्षेच्या धर्तीवर शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून या परीक्षेच्या दोन संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असतील. दोनदा परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांची सर्वोत्तम कामगिरी निकालासाठी गृहित धरली जाईल. विद्यार्थ्याला एक प्रवेश परीक्षा देणे बंधनकारक असून दुसरी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक असेल. यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्ज करताना आताच दोन प्रवेश परीक्षा द्यायच्या आहेत, की एक प्रवेश परीक्षा द्यायची याचा निर्णय घ्यावा लागेल. .नंतर त्यांना ही संधी उपलब्ध होणार नाही. एमएचटी सीईटी (पीसीएम व पीसीबी ग्रुप) प्रथम संधीतील परीक्षा ११ ते २६ एप्रिलदरम्यान होईल. द्वितीय संधीची परीक्षा १० ते १७ मेदरम्यान होईल. एमबीए/ एमएमएससाठी प्रथम संधीची परीक्षा ६ ते ८ एप्रिलदरम्यान आणि द्वितीय संधीची परीक्षा ९ मेस होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.