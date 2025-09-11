Nashik News : मराठा-ओबीसी वादात आता परप्रांतीयांच्या दाखल्यांचा मुद्दा ऐरणीवर

नाशिक: जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेले परप्रांतीय बांधव उत्पन्नाचा दाखला, शिधापत्रिकेच्या आधारावर एसीसी व ओबीसीचे दाखले मिळवत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाने या संदर्भात तक्रार केल्यावर जिल्हा प्रशासन ‘अलर्ट मोड’वर आले. .जिल्हा मुख्यालयातून सर्व प्रांतधिकारी व तहसीलदारांना पत्र देत असे प्रकार घडले आहेत का, याची खातरजमा करावी. तसेच, नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील दाखल्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..राज्यात सध्या मराठा-ओबीसी वाद रंगला आहे. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण नको, अशी भूमिका ओबीसी बचाव संघटनांनी घेतली आहे. ओबीसींमधून कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे सध्या हा वाद शिगेला पोहोचला आहे. त्यामुळे शासनाची पूर्णत: कोंडी झाली. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना नाशिकमधील काही परप्रांतीय हे जुजबी कागदपत्रांच्या सहाय्याने एससी व ओबीसी प्रमाणपत्रे मिळवत असल्याची तक्रार आहे..शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे शाखाप्रमुख रवींद्र हिरोडकर यांनीच या संदर्भात थेट जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली. या तक्रारीत स्थानिक भूमिपुत्रांकडून दाखल्यांसाठी सन १९५० व १९६७ पूर्वीच्या कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. पण, त्याचवेळी परप्रांतीयांना शिधापत्रिका, बोनाफाइड प्रमाणपत्र व उत्पन्नाच्या दाखल्यांच्या आधारावर सदर प्रमाणपत्रे वितरित केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे..जिल्हा प्रशासनाने तक्रारीची दखल घेत सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना पत्र काढले आहे. या पत्रात पुरावे नसतानाही जुजबी कागदपत्रांच्या आधारे दाखले वितरित केले जातात. त्यामुळे आपल्या स्तरावर असे कोणते प्रकार घडले आहेत का, याची चौकशी करावी. तसेच, याबाबत योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांत अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे दाखले वितरण झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Kunbi Certificate: मराठवाड्यात काय असेल हैदराबाद गॅझेट कार्यपध्दती? कुणबी प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी.दाखले वितरणासंदर्भात शिवसेना (उबाठा) पक्षाची तक्रार प्राप्त होती. या तक्रारीनुसार तालुक्यांना चौकशीच्या सूचना केल्या आहेत. भविष्यात परप्रांतीय बांधवांचे दाखल्यांसाठी अर्ज आल्यावर सर्वतोपरी खातरजमा करून मगच ते मंजूर करावे, असेही सांगण्यात आले आहे.- तुकाराम हुलावळे, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.