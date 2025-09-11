नाशिक

Nashik News : मराठा-ओबीसी वादात आता परप्रांतीयांच्या दाखल्यांचा मुद्दा ऐरणीवर

Migrants accused of obtaining fake caste certificates in Nashik : नाशिकमध्ये काही परप्रांतीय व्यक्ती केवळ उत्पन्नाचा दाखला आणि शिधापत्रिकेच्या आधारे एससी (SC) आणि ओबीसी (OBC) प्रमाणपत्रे मिळवत असल्याची तक्रार आल्यानंतर प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेले परप्रांतीय बांधव उत्पन्नाचा दाखला, शिधापत्रिकेच्या आधारावर एसीसी व ओबीसीचे दाखले मिळवत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाने या संदर्भात तक्रार केल्यावर जिल्हा प्रशासन ‘अलर्ट मोड’वर आले.

