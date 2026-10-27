Milk Adulteration : उकळताच दूध रबरासारखे ताणले; भेसळीच्या संशयाने खळबळ

सटाणा - कोजागिरी पौर्णिमेच्या निमित्ताने भाविकांना प्रसाद म्हणून देण्यासाठी आणलेले दूध उकळताच रबरासारखे ताणले जाऊ लागल्याचा धक्कादायक प्रकार मालेगाव तालुक्यातील रावळगाव येथे समोर आला आहे. गावातील खासगी डेअरीतून खरेदी केलेल्या दुधाच्या या संशयास्पद स्थितीचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकारामुळे दुधाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असून, संबंधित दुधाची तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे..रावळगाव येथील सप्तशृंगी देवी मंदिर मंडळातर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोजागिरी पौर्णिमा साजरी करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. यानिमित्ताने भाविकांसाठी प्रसाद तयार करण्यासाठी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी गावातील एका खासगी दूध डेअरीतून दूध खरेदी केले. मात्र, हे दूध आटवण्यासाठी चुलीवर ठेवल्यानंतर त्यामध्ये विचित्र बदल दिसून आला. दूध उकळल्यानंतर त्याचा पोत बदलला. ते चिकट होऊन उलथणीने वर उचलल्यानंतर रबराप्रमाणे लांब ताणले जाऊ लागले. दुधाची ही अवस्था पाहून कार्यकर्त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले..दुधातील हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर मंदिर मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित डेअरी मालकाला संपर्क साधून माहिती दिली. कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित मालकाने हे दूध चार ते पाच शेतकऱ्यांकडून संकलित केल्याचे सांगितले. तसेच, अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाकडून तपासणी करून घेण्याची भूमिका त्याने मांडल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. मात्र, दुधाची जबाबदारी निश्चित होऊन त्याची शास्त्रीय तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे..या घटनेचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाल्यानंतर दुधातील संभाव्य भेसळीबाबत नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. दुधाचा पोत बदलण्यामागे नेमके कारण काय, त्यामध्ये भेसळ झाली आहे का आणि असल्यास कोणत्या घटकामुळे हा बदल झाला, याची उत्तरे प्रयोगशाळेतील तपासणीतूनच स्पष्ट होऊ शकतील. त्यामुळे संबंधित डेअरीतील दुधाचे नमुने घेऊन त्यांची शास्त्रीय तपासणी करावी, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी होत आहे..सणासुदीच्या काळात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा वापर वाढत असताना अशा प्रकारांमुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मात्र, दुधाच्या नमुन्यांचा अधिकृत तपासणी अहवाल उपलब्ध झाल्याशिवाय भेसळीचे स्वरूप किंवा त्यामागील कारण निश्चित मानता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.