Dada Bhuse Viral Video: मंत्री दादा भुसेंनी सिनेस्टाईल पकडला पिकअप, समोर आला धक्कादायक प्रकार; व्हिडिओ व्हायरल

Dada Bhuse Viral Video : जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या ताफ्यातील वाहनाला कट मारून पळणाऱ्या वाहनाचा दादा भुसे यांनी सिनेस्टाइल पाठलाग करत पकडले. पिकअप वाहन चालकाला पकडल्यानंतर एक धक्कादायक बाब समोर आल्याने सर्वत्र खळबळ माजली.

कारण या वाहनातून अवैध गोवंश वाहतूक करण्यात येत होती. या संदर्भातील व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. (Minister Dada Bhuse grabs Cinestyle pickup comes out shocking video went viral nashik news)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, पालकमंत्री दादा भुसे हे महामार्गावरून मालेगावकडे जात होते. यावेळी एका भरधाव जाणाऱ्या पिकअप वाहनाने त्यांचा ताफ्यातील वाहनाला कट मारला. यानंतर पळण्याचा प्रयत्न केला.

दादा भुसे यांनी संबंधित वाहनाचा पाठलाग करण्यास सांगितले. यानंतर पळून जाणाऱ्या वाहनाचा सिनेस्टाइल पाठलाग सुरू झाला. आणि काही अंतरावर सदर पिकअप चालकाला पकडण्यात आले.

हे वाहन पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी त्या वाहन चालकाची चांगलीच कान उघडणी केली.

यान संदर्भातील व्हिडियो व्हायरल झाल्यानंतर हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकाराने पुन्हा एकदा अवैध गोवंश वाहतूक होत असल्याचे समोर आले आहे. यातच या वाहनाने थेट मंत्र्यांच्या ताफ्याला कट मारल्याने हा अधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे.