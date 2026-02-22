Nashik Crime : दुसऱ्याशी बोलत असल्याचा संशय, अल्पवयीन प्रेयसीला संपवलं; १९ वर्षीय तरुणासह त्याच्या मित्राला अटक

नाशिक : दुसऱ्या मुलांशी बोलते, या संशयातून अल्पवयीन मैत्रिणीच्या मानेवर चाकूने वार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. खून केल्यानंतर संशयित आरोपीने मृतदेह कारमधून नाशिकपर्यंत आणून वाडीवऱ्हे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सारूळ परिसरात फेकून दिला. या प्रकरणी वाडीवऱ्हे पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल असून, फरारी संशयितांना सातपूर पोलिसांनी भद्रकाली पोलिसांच्या मदतीने द्वारका परिसरातून अटक केली..संस्कृती सतीश काळे (वय १६, रा. सिंदखेड राजा, जि. बुलडाणा) असे मृत मुलीचे नाव आहे. या प्रकरणी संशयित मित्र अथर्व गजानन देशमुख (१९, रा. दुसरंबीड, ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलडाणा) व त्याला मदत करणारा मित्र सुमीत देवानंद सानप (१९, रा. भुमराळा, ता. लोणार, जि. बुलडाणा) यांना अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संस्कृती व अथर्व यांचे काही वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. दोन्ही कुटुंबांमध्येही घनिष्ठ संबंध होते. संस्कृती अकरावीची विद्यार्थिनी असून, ती अकोल्यातील वसतिगृहात राहत होती. अथर्व नाशिकमधील नामांकित महाविद्यालयात अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असून, सातपूर परिसरात राहत होता.संस्कृती दुसऱ्या मुलांशी बोलते, या कारणावरून अथर्वला तिच्या चारित्र्यावर संशय होता. .त्याने तिला बुलडाण्यात भेटीसाठी बोलावले. त्या वेळी त्यांच्यात वाद झाल्यानंतर त्याने संतापाच्या भरात तिच्या मानेवर कंठाखाली सुमारे दहा ते बारावेळा चाकूने वार केले. शेवटचा वार इतका खोल होता, की चाकू तिच्या छातीत अडकून राहिला. त्यातच तिचा मृत्यू झाला. यानंतर अथर्वने तिचा मृतदेह आपल्या डस्टर कारमध्ये ठेवून थेट नाशिक गाठले. त्याने मित्र सुमीत सानप याला घटनेची माहिती दिली. दोघांनी मिळून महामार्गाने वाडीवऱ्हे परिसरातील सारूळ येथे जाऊन मृतदेह फेकून दिला आणि तेथून पसार झाले..अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध वाडीवऱ्हे पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता. सातपूर पोलिसांनी त्याच्या राहत्या ठिकाणी धाव घेतली असता तो तेथून पसार झाला होता. मोबाईल लोकेशनच्या आधारे तो सिन्नर परिसरात असल्याचे निष्पन्न झाले. एक पथक त्याच्या मागावर रवाना करण्यात आले. काही वेळाने तो द्वारका परिसरात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर भद्रकाली पोलिसांना खबर देण्यात आली. .सातपूर व भद्रकाली पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करून त्याला द्वारका परिसरातून अटक केली. तो कॅब बुक करून संभाजीनगरमार्गे बुलडाण्याकडे पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर आले. त्याच्या चौकशीतून सुमीत सानप यालाही अटक करण्यात आली. दोघांना पुढील तपासासाठी वाडीवऱ्हे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रकाश आहिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक ज्ञानेश्वर भडांगे, हवालदार दीपक खरपडे, अंमलदार राहुल खांडबहाले व अमोल मोरे यांनी केली..ट्रकची पोलिसांच्या गाडीला धडक, ५ जणांचा मृत्यू; तिघांची प्रकृती गंभीर.सातपूर पोलिसांना मिळाली खबरदरम्यान, वाडीवऱ्हे पोलिसांनी मृत मुलीचे छायाचित्र व घटनेची माहिती पोलिसांच्या अंतर्गत माध्यमांवर प्रसारित केली होती. मृतदेह फेकून दिल्यानंतर अथर्व सातपूर येथील निवासस्थानी परतला. त्या वेळी तो रक्ताने माखलेल्या कपड्यांत असल्याचे काहींनी पाहिले व पोलिसांना माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.