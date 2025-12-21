Nashik Crime : प्रेमाच्या धुंदीत सोडले घर अन्‌...

शहरातील नामांकित महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेली युवती अचानक बेपत्ता झाली. सातपूर पोलिसांत बेपत्ताची नोंद करण्यात आली. पोलिसांनी महाविद्यालयासह तिच्या मैत्रिणींकडे चौकशी करूनही हाती काहीच लागले नाही. अखेर सातपूर पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक भावना महाजन यांनी कसून शोध घेत त्या युवतीला पालकांच्या स्वाधीन केले..भावना महाजन या २०१५ मध्ये शहर पोलिस आयुक्तालयातील सातपूर पोलिस ठाण्यात सहायक पोलिस निरीक्षक म्हणून कार्यरत होत्या. एका युवतीचे पालक पोलिस ठाण्यात आले. त्यांना दोन मुली होत्या. त्यातील मोठी मुलगी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होती. ती सकाळी नेहमीप्रमाणे कॉलेजला जाते म्हणून गेली आणि परत आलीच नाही..नातलगांसह तिच्या मैत्रिणींकडेही चौकशी केली; परंतु ती कोणाकडेही आढळून आली नाही, की कोणालाही तिच्याबद्दल काहीही माहिती नसल्याने पालकांनी अखेर सातपूर पोलिस ठाणे गाठले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या युवतीच्या तपासाची जबाबदारी सहायक पोलिस निरीक्षक भावना महाजन यांच्याकडे दिली..भावना महाजन यांनी पालकांकडे प्राथमिक चौकशी केली. त्यांची मुलगी रेवती (नाव बदलले आहे) शहरातील एका नामांकित महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. हुशार असलेली रेवती ही आई-वडिलांचा अभिमान होती. तिचे फारसे कोणी मित्र-मैत्रिणी नसल्याचे तिच्या आईने पोलिसांना सांगितले होते. .घर, कॉलेज आणि अभ्यास याव्यतिरिक्त तिचे फारसे काही नसायचे, अशीच त्यांनी माहिती दिली. त्यामुळे या माहितीवरून रेवती प्रेम प्रकरणात अडकून प्रियकरासोबत पळून गेली असावी, अशी शक्यता नव्हती. त्यामुळे कोणीतरी वाईट भावनेतून तिचे बरेवाईट केले असावे, अशी शक्यता तिच्या पालकांनी व्यक्त केली होती. यामुळे पोलिसांवर एका दृष्टीने दबावच आला होता..मित्र-मैत्रिणी नाहीत; पण...सहायक पोलिस निरीक्षक भावना महाजन यांनी रेवतीचे महाविद्यालय गाठले. वर्गातील मुलींकडे तिच्याबाबत चौकशी केली, तर ती अभ्यासू मुलगी असल्याचेच सर्वांनी सांगितले. तशाही वर्गात तिच्या फारशा कोणी मैत्रिणीही नव्हत्या. मुलांशी ती फारसे बोलतही नव्हती. त्यामुळे कोणी मुलगा रेवतीचा मित्रही नव्हता. तिच्या पालकांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे पोलिसांना माहिती मिळाली होती. .असे असले तरी रेवती बेपत्ता का व कशासाठी झाली, या प्रश्नांची उत्तरे मात्र काही केल्या पोलिसांना मिळत नव्हती. यामुळे तिचे झाले तरी काय, असा प्रश्न भावना महाजन यांच्यासमोर उभा राहिला होता. त्यातच रेवतीचे आई-वडील रोज पोलिस ठाण्यात येऊन त्यांच्याकडे मुलीबाबत चौकशी करीत होते. तिची आई तर रडून-रडून हैराण झाली होती. .अखेर, भावना महाजन यांनी तिची सोशल मीडियावरून तांत्रिक माहिती घ्यायला सुरुवात केली. त्या वेळी इन्स्ट्राग्राम नव्हते; पण व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक होते. रेवतीचे फेसबुकला अकाउंट असल्याचे समोर आले. त्याची तांत्रिक माहिती घ्यायला सुरुवात केली असता, भावना महाजन यांना धक्का बसला. रेवतीच्या फेसबुक अकाउंटवरून तिची एका युवकाशी ओळख झाली होती. दोन महिन्यांपासून त्यांच्यात चॅटिंग सुरू होते. .समुद्रकिनारी आलिशान गाड्यांसमोर उभ्या असलेल्या युवकाचा फोटोही तिच्या फेसबुकवरून पोलिसांना मिळाला; तर रेवती बेपत्ता होण्यापूर्वी काही आठवड्यांआधीच तो युवक तिला भेटण्यासाठी नाशिकला येऊन गेल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यामुळे रेवती त्याच युवकाकडे गेली असावी, असा प्राथमिक कयास भावना महाजन यांनी बांधला आणि त्या दिशेने तपास सुरू केला..कॉल डिटेल्स ट्रेसिंग...रेवतीच्या फेसबुक अकाउंटवरून तिचा एक मित्र आहे, हे पोलिसांना समजले होते. फेसबुक अकाउंटवरून पोलिसांनी त्याचीही माहिती घ्यायला सुरुवात केली; तर रेवतीच्या मोबाईल फोनचे कॉल डिटेल्सही भावना महाजन यांनी मागविले होते. ही सारी तांत्रिक माहिती महाजन यांच्या हाती पडताच त्यांनी त्याची पडताळणी सुरू केली. रेवतीशी मैत्री झालेला मुलगा कोकणातील होता. त्याच्या तांत्रिक माहितीनुसार त्याला शोधण्यासाठी एक पथक कोकणात पाठविण्यात आले. तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रोहा येथील होता. .पोलिसांचे पथक त्याच्या घरी पोहोचले, तेव्हा पोलिसांनाही धक्काच बसला. त्याचे घर झोपडीवजा असे होते. सकाळचे जेवण झाले, तर सायंकाळची भ्रांत, अशी त्याची परिस्थिती होती. घरात फक्त त्याची आई होती. तिच्याकडे चौकशी केली असता, मुलगा काही दिवसांपासून घरीच आला नसल्याची माहिती दिली. पथक रिकाम्या हाताने माघारी आले..तो गाड्यांचा मालक नव्हे, तर...माघारी आलेल्या पोलिस पथकाने जी माहिती भावना महाजन यांना दिली, तेव्हा तर सारेच थक्क झाले. युवकाच्या फेसबुकवर महागड्या चारचाकी वाहनांबरोबरची छायाचित्रे होती. त्यामुळे तो श्रीमंत घरातील असावा, असा भास साऱ्यांना व्हावा, अशीच ती छायाचित्रे होती. प्रत्यक्षात तो समुद्रकिनारी भ्रमंती करण्यासाठी आलेल्यांची वाहने धुण्याची कामे करायचा आणि त्याच वाहनांबरोबर तो त्याची छायाचित्रे काढायचा. तीच छायाचित्रे तो त्याच्या फेसबुक अकाउंटला टाकायचा. तीच छायाचित्रे तो डीपीला आणि स्टेटसला ठेवायचा. ही माहिती समोर आल्याने भावना महाजन यांना खात्री झाली की रेवतीही त्याच्या या छायाचित्रांना भाळून त्याच्या प्रेमात पडली असावी..लोकेशन मिळाले...कोकणातून परत आलेल्या पोलिसांनी त्या युवकाचा मोबाईल क्रमांक आणला होता. त्या मोबाईलची तांत्रिक माहिती घेण्यात आली. त्यात त्याचे लोकेशन पुण्यात ठिकठिकाणी दिसून आले. त्या लोकेशननुसार भावना महाजन या पथकासह पुण्यात पोहोचल्या. युवकाचे सतत बदलत्या लोकेशननुसार पोलिस त्याच्या मागावर होतेच. अखेर त्याला पुण्यातील एका चाळीच्या परिसरातून सापळा रचून ताब्यात घेतले. त्या वेळी त्याच्याबरोबर रेवतीही त्या खोलीत मिळाली. भावना महाजन यांनी जेव्हा तिला पोलिस असल्याचे सांगितले, त्याचक्षणी तिला अश्रू अनावर झाले होते. तिच्या चेहऱ्यावरून भावना महाजन यांनी ओळखले, तिला तिच्या निर्णयाची चूक कळाली होती..पश्चात्तापाचे अश्रूरेवतीला सातपूर पोलिस ठाण्यात आणल्यावर तिच्या आई-वडिलांनाही बोलविण्यात आले. रेवतीला पाहताच त्यांना आनंद झाला; पण जेव्हा सारा घटनाक्रम सांगितला, तेव्हा मात्र त्यांना मोठा धक्काच बसला. त्यांना दोनच मुली. घरची आर्थिक परिस्थितीही चांगली. त्यामुळे त्यांचे नातलग त्यांना मुलगा होण्यासाठी आग्रही असताना, त्यांनी दोन्ही मुली या मुलेच असल्याच्या अभिमानाने वाढविल्या होत्या. रेवतीने त्यांच्या साऱ्या स्वप्नांचा चुरा केल्याची त्यांची भावना झाली होती. मात्र, अजूनही वेळ गेलेली नाही..रेवतीला तिच्या निर्णयाची चूक कळाली असून, तिला पश्चात्ताप होत असल्याचे भावना महाजन यांनी तिच्या पालकांना पटवून दिले. रेवती आणि तिच्या पालकांचे भावना महाजन यांनी समुपदेशन केले; तर संशयित मुलाला समज दिली. पालकांनी त्याच्याविरोधात तक्रार न दिल्याने त्याला चांगली समज देत सोडून दिले; तर रेवतीला तिचे पालक घरी घेऊन गेले..काही वर्षांनंतर...रेवतीच्या आयुष्यातील ते काही दिवस वाईट होते. त्यानंतर मात्र तिने आपल्या करिअरवरच फोकस केला. परिणामी, आज ती अभियंता होऊन एका नामांकित कंपनीत चांगल्या हुद्द्यावर नोकरी करीत आहे. रेवतीने पुन्हा ती चूक केली नाही. आई-वडिलांना अभिमान वाटावा, अशीच वाटचाल केली. अजूनही ती भावना महाजन यांच्या संपर्कात आहे..प्रेम आंधळे असते, हेच खरे...रेवती आणि युवकाला नाशिकला आणण्यात आले. रेवतीने प्रवासात सारी आपबिती भावना महाजन यांना सांगितली. चांगले करिअर करण्याचेच ध्येय ठेवून ती शिक्षण घेत होती. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी फेसबुकवर तिची कोकणातल्या या युवकाशी ओळख झाली. फेसबुकवरील त्याची छायाचित्रे पाहून आणि त्याचे राहणीमान पाहून तो चांगल्या घरातील असल्याचा भास झाला. मात्र, त्यानेही कधी तिला सत्य सांगितले नाही. .Pune Cyber Crime: सायबर फसवणुकीतून कोटींची लूट; शहरातील वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल.चॅटिंगपासून सुरुवात झाली; परंतु फोनवर बोलू लागले. काही आठवड्यांपूर्वी तो तिला भेटण्यासाठी नाशिकलाही येऊन गेला. त्यामुळे तिचा त्याच्यावर विश्वास बसला आणि तिने त्याच्यासाठी घर सोडण्याचा निर्णय घेतला. महाविद्यालयात जाते म्हणून निघालेली रेवती मुंबईत पोहोचली. तिथे दोघे भेटले आणि तेथून ते पुण्यात आले. पुण्याच्या नातलगाकडे एक-दोन दिवस राहिल्यावर त्याने एका चाळीत खोली भाड्याने घेतली. त्या दोन-चार दिवसांतच तिला त्याच्या परिस्थितीचा अंदाज आला होता; परंतु परत कसे जायचे आणि घरचे परत घरात घेतील का, याच विचाराने ती हैराण झाली होती. फसगत झाल्याने ती आतल्या आत रडत होती. यातून तिला सुटका करावीशी वाटत होती; पण कशी करावी, असा यक्ष प्रश्न तिच्यासमोर असतानाच, पोलिस त्या ठिकाणी पोहोचले आणि तिला आशेचा किरण दिसला.. 