Water Tanker: पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वखर्चातून 10 टॅंकर : आमदार सुहास कांदे

Water Tanker : तालुक्यासह सर्व मतदारसंघावर दुष्काळाचे सावट घोंघावत असताना आपला वाढदिवस साजरा न करता दुष्काळसदृश परिस्थितीत जनतेने खचून जाऊ नये यासाठी विविध लोकोपयोगी सुविधा देण्यासाठी आमदार सुहास कांदे सरसावले आहेत.

त्याचाच भाग म्हणून आमदार कांदे यांनी वैयक्तिक खर्चातून पिण्याच्या पाण्याची वाहतूक करणारे दहा जलरथ, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून व वैद्यकीय निदान वेळेवर करण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर्ससह फिरता दवाखाना त्यासोबत आधुनिक वैद्यकीय सुविधांनी परिपूर्ण तीन नव्या रुग्णवाहिका दिव्यांग बांधवांसाठी शंभर सायकली, मोतीबिंदूची शस्रक्रियेसाठी स्वतंत्र बस आदी सुविधांचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. (MLA Suhas Kande 10 tankers for drinking water at own expense nashik)

मतदारसंघातील जास्तीत जास्त तरुणांना नोकरी मिळवून देण्याच्या उद्देशाने रोजगार मेळाव्याही घेण्यात येणार आहे. मुलाखती नंतर थेट नियुक्तिपत्र देण्यात येणार आहे. विविध शासकीय दाखले देण्यासाठी मोफत सुविधा केंद्र उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

आमदार कांदे यांनी सांगितले की पाऊस लांबल्याने दुष्काळी परिस्थिती उभी राहिली आहे. या संकटाच्या काळात जनतेला धीर देणे हे माझे कर्तव्य असून सर्वसामान्य जनतेच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी लोकोपयोगी विधायक कामांची उपलब्धता करून देण्यास मी प्राथमिकता दिली आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आपण वाढदिवस साजरा करणार नाही निवासस्थानी जनतेला भेटण्यासाठी आपण उपलब्ध असून कुठल्याही प्रकारचे हारतुरे स्वीकारणार नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.