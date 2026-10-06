मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आमदार राजूमामा भोळेंकडून २ लाखांचा धनादेश

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जळगाव : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मदतनिधीचा धनादेश सुपूर्द करताना आमदार सुरेश भोळे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी
आमदार भोळेंकडून दोन लाख
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ६ : राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संकटग्रस्त नागरिकांच्या मदतीसाठी आमदार सुरेश भोळे (राजूमामा) यांच्या वतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी दोन लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
दुष्काळामुळे शेतकरी, शेतमजूर तसेच ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मदत योजनांसोबतच समाजातील सक्षम घटकांनीही सामाजिक बांधिलकीतून मदतीसाठी पुढे यावे, या भावनेतून हा निधी देण्यात आला. दुष्काळाच्या संकटात शासनासोबत समाजाचीही साथ आवश्यक आहे. आपल्या क्षमतेनुसार केलेली मदत गरजू कुटुंबांसाठी आधार ठरू शकते, असे आमदार भोळे यांनी सांगितले. जळगावसह राज्यातील उद्योजक, व्यापारी, दानशूर नागरिक, सामाजिक व सेवाभावी संस्था तसेच विविध क्षेत्रातील सक्षम व्यक्तींनी मुख्यमंत्री सहायता निधीत योगदान देऊन मदतीच्या कार्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. संकटाच्या काळात शासनाचा हात आणि समाजाची साथ एकत्र आल्यास अनेक कुटुंबांना सावरण्यास मदत होईल, असे आमदार भोळे यांनी नमूद केले.