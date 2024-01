Raj Thackeray Nashik : मी येतोय, तुम्ही तयारीला लागा; राज ठाकरेंचा नाशिकमध्ये तळ

Raj Thackeray Nashik : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून भाजपकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा नुकताच झाला, तर शिवसेनेच्या (उबाठा) गटाकडून राज्यव्यापी अधिवेशन झाले.

आता मनसेप्रमुख राज ठाकरे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नाशिकमध्ये चार दिवसांचा तळ ठोकणार आहे. (MNS chief Raj Thackeray will come in Nashik for four days in February nashik news)