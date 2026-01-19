Raj Thackeray : राज ठाकरे ॲक्शन मोडवर! नाशिकमधील पराभवानंतर सर्व उमेदवारांची घेणार भेट

नाशिक: महापालिका निवडणुकीतील दारुण पराभव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जिव्हारी लागला आहे. पराभवाच्या कारणांचा शोध घेताना निवडणुकीतील पदाधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा घेतला जाणार आहे. त्या संदर्भातील अहवाल पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांना सादर करताना पक्षांतर्गत लवकरच संघटनात्मक बदलाचे संकेत वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. दरम्यान, ठाकरे हे लवकरच सर्व उमेदवारांची भेट घेणार आहेत..महापालिका निवडणुकींमध्ये ठाकरे बंधू यांची पहिली जाहीर प्रचारसभा नाशिकमध्ये पार पडली. या सभेतून राज ठाकरे यांनी नाशिककरांना साद घातली. परंतु, निकालानंतर मनसेच्या दिग्गज पदाधिकाऱ्यांना पराभवाची चव चाखावी लागली. .पक्षाचा केवळ १ नगरसेवक निवडून आला आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर मनसेच्या राजगड कार्यालयात रविवारी (ता. १८) बैठक पार पडली. या बैठकीत निवडणुकीत पराभवाची कारणे, प्रचारातील उणिवा, मतदान तसेच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची कामगिरी अशा सर्व बाजूंनी विचारमंथन करण्यात आले..निवडणुकीतील जय-पराजयाने खचून जाऊ नका. पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागताना विश्वासाने पक्षाचे काम पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध राहू, असे आवाहन शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी केले. येत्या काळात संघटनात्मक बदल करून पक्ष नवीन उभारी घेईल, असे विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..शिवरायांचा अवमान करणारा श्रीपाद छिंदम विजयी! 'या' पक्षाने दिलं होतं तिकीट; किती मतं मिळाली?.प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम शेख व ॲड. रतनकुमार इचम यांनी निवडणुकीतील पदाधिकाऱ्यांचा कार्याचा अहवाल पक्षप्रमुख ठाकरे यांना सादर केला जाईल असे सांगितले. बैठकीप्रसंगी उपजिल्हाध्यक्ष नामदेव पाटील, मनोज घोडके, राकेश परदेशी, संदीप भवर, ज्योती शिंदे, अक्षरा घोडके, निकिता दोंदे, कविता कुलकर्णी, किरण खाडम, किरण जाधव, सौरभ खैरनार, गणेश मोरे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.