Nashik News : भारती, तुला काय व्हायचे आहे? PM मोदी यांचा कावनईच्या भारती रणला सवाल

नाशिक : ‘तुला मोठं होऊन काय व्हायचे आहे?’ असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कावनई येथील रहिवासी व पिंप्री सदो येथील एकलव्य विद्यालयाच्या नववीतील विद्यार्थिनी भारती रण हिला विचारला.

त्यावर भारतीने आयएएस व्हायचे आहे, असे उत्तर दिले असता यासाठी तू कोणाची प्रेरणा घेतली, असा प्रश्न पंतप्रधान मोदी यांनी केला.

त्यावर माझा भाऊ शिक्षक असून तोच प्रेरणास्थान असल्याचे तिने सांगितले. यासाठी निमित्त होते प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान अर्थात पी. एम. जनमन अंतर्गत योजनांच्या लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान मोदी यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे साधलेल्या संवादाचे. (Modi asked question to kavnai girl Bharti ran In P M Beneficiaries of schemes under Janman Nashik News)