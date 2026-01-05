नाशिक

Accident News : मोहदरी घाटात थरार! चार वाहनांचा विचित्र अपघात, पाच प्रवासी गंभीर जखमी

Four Vehicles Involved in Mohadari Ghat Collision : काही दिवसांपासून मोहदरी घाटात अपघातांची मालिका सुरू आहे. रविवारी सायंकाळी साडेसातच्य सुमारास हा अपघात झाला. जखमींची नावे समजू शकली नाहीत.
Accident

Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: नाशिक-पुणे महामार्गावर मोहदरी घाटात चार वाहनांचा विचित्र अपघात होऊन पाचहून अधिक प्रवासी जखमी झाले आहेत. काही दिवसांपासून मोहदरी घाटात अपघातांची मालिका सुरू आहे. रविवारी (ता.४) सायंकाळी साडेसातच्य सुमारास हा अपघात झाला. जखमींची नावे समजू शकली नाहीत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
accident
car
Sinnar
st bus
Traffic
Truck
Pune Nashik Highway
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com