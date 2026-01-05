Accident News : मोहदरी घाटात थरार! चार वाहनांचा विचित्र अपघात, पाच प्रवासी गंभीर जखमी

सिन्नर: नाशिक-पुणे महामार्गावर मोहदरी घाटात चार वाहनांचा विचित्र अपघात होऊन पाचहून अधिक प्रवासी जखमी झाले आहेत. काही दिवसांपासून मोहदरी घाटात अपघातांची मालिका सुरू आहे. रविवारी (ता.४) सायंकाळी साडेसातच्य सुमारास हा अपघात झाला. जखमींची नावे समजू शकली नाहीत..मोहदरी घाटात जात असताना नव्याने टाकलेल्या गतिरोधकाच्या ठिकाणी महाबळेश्वरहून नाशिकला जाणारी बस (एमएच१४, बीटी ३११०), इर्टिर्टीगा कार, फॉरच्युनर कार (एमएच१५, जेएच ८७६५) व ट्रक ही वाहने एकमेकांवर आदळून हा अपघात झाला. अपघातानंतर महामार्गाच्या दुतर्फा सुमारे तासभर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. .आता दादर, सीएसएमटी, वांद्रे, मुंबई सेंट्रल जाण्याची गरज पडणार नाही! जोगेश्वरी टर्मिनस कधी सुरू होणार? मोठी अपडेट समोर.एमआयडीसी पोलिस, महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत केली. मोहदरी घाटात टाकलेल्या गतिरोधकाच्या ठिकाणी हा अपघात झाला. दरम्यान, गतिरोधक टाकले असले तरी ते दिसण्यासाठी तसा सूचनाफलक किमान शंभर मीटरवर लावण्याची गरज आहे, अन्यथा तो लक्षात येत नसल्याने पुन्हा अपघात होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.