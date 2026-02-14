Mohan Bhagwat : धर्माचे आचरण हीच मानवाची खरी शक्ती; णमोकार तीर्थावर मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन

वडनेरभैरव/ गणूर: धर्माचे आचरण जीवनात अत्यावश्यक आहे. जेव्हा जेव्हा माणूस धर्मपालनापासून दूर गेला, तेव्हा तो विविध समस्यांमध्ये अडकला आहे. भारताला प्राचीन काळापासून धर्मपालनाचा समृद्ध इतिहास लाभला असून, विविधतेतही मानवतावादी आणि मूलभूत धार्मिक मूल्यांमुळे देश एकसंध राहिला आहे, असे ठाम प्रतिपादन मोहन भागवत यांनी केले..मालसाने (ता. चांदवड) येथील णमोकार तीर्थ येथे मंगळवारी (ता. १०) आयोजित पंचकल्याणक महोत्सव व महामस्तकाभिषेक कार्यक्रमात ते बोलत होते. व्यासपीठावर आचार्य कुंथुसागरजी महाराज, णमोकार तीर्थाचे प्रणेते देवनंदीजी महाराज, णमोकार तीर्थ ट्रस्टचे अध्यक्ष संतोष पेंढारी, आमदार राहुल आहेर, कार्यक्रम संयोजक नीलम अजमेरा, भूषण कासलीवाल, कीर्ती अजमेरा, दिनेश शेठी, कमल ठोलिया, .बालब्रह्मचारी वैशालीदीदी, जयुदीदी, पारस लोहाडे, उपाध्यक्ष महावीर गंगवाल, पवन पाटणी, विजय लोहाडे, संतोष काला, सुमेर काले, सुवर्णा काले, ललित पाटणी, महेंद्र काले, अनिल जमगे, रिंकू कासलीवाल, चंद्रशेखर कासलीवाल, डॉ. अतुल जैन, विनोद पाटणी, वर्धमान पांडे, पूनम संचेती, नूतन कासलीवाल, सोनल दगडे, मिहिर गांधी, आर. आर. पहाडे, अमित कासलीवाल, नीलेश काला, संजय कासलीवाल, रूपेश जैन, अमित लोहाडे, विजयकुमार झांजरी आदी उपस्थित होते..भागवत म्हणाले, की आजचे जग स्पर्धात्मक झाले असून, प्रत्येकाला बलवान व्हायचे आहे. ‘जो सर्वोत्तम तोच टिकेल’ ही विचारधारा वाढत असताना, जैन तत्त्वज्ञान मात्र अपरिग्रहाचा संदेश देते. स्वतः कमीत कमी घेऊन समाजाला अधिक लाभ व्हावा, हा त्यामागील मूलमंत्र आहे. कोणत्याही गोष्टीचा अतिसंग्रह न करता समाजहिताचा विचार करण्याची शिकवण जैन धर्म देतो..णमोकारासारखी पावन भूमी उभी राहण्यामागे संतांची दीर्घकाळाची तपश्चर्या असते. देवनंदीजी महाराजांच्या साधनेमुळे ही भूमी ऊर्जादायी बनली असून, येथे येण्याचे भाग्य लाभले, याबाबत मी स्वतःला नशीबवान समजतो, असेही त्यांनी सांगितले. इतरांना कष्ट न देता जगणे, अहिंसेचे पालन करणे आणि आत्मसंयम बाळगणे आवश्यक आहे. भारताला संतांनी योग्य दिशा दिली असून, संतवचनांचे पालन केल्यास जीवन अधिक सुकर होते. .संतोष पेंढारी यांनी प्रास्ताविकात कार्यक्रमामागील भूमिका विशद केली. भूषण कासलीवाल यांनी आभार प्रदर्शनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या उपस्थितीमुळे णमोकार तीर्थाची गरिमा अधिक उंचावल्याचे सांगितले. अहिंसा, आत्मसंयम व नैतिकतेसारख्या जैन मूल्यांचा संदेश त्यांनी प्रभावीपणे देशासमोर मांडल्याचेही त्यांनी नमूद केले..सर्वोदयी राष्ट्रसंत ग्रंथाचे प्रकाशनकार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मोहन भागवत यांनी जैन धर्मातील सर्व आचार्य व साधू-संतांचे आशीर्वाद घेतले. कुंथुसागरजी महाराज आणि णमोकार तीर्थाचे प्रणेते देवनंदीजी महाराज यांनी त्यांना मंगलकलश प्रदान करून आशीर्वाद दिला. या वेळी संजय शहा (पुणे) लिखित आचार्य देवनंदीजी महाराज यांच्या जीवनकार्य, तपस्या व साधनेचे दर्शन घडविणारा ‘सर्वोदयी राष्ट्रसंत’ हा ग्रंथ मोहन भागवत यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला..Horoscope: यंदा ३०० वर्षांनंतर १२ दुर्मिळ योग आणि ४ राजयोगांचा महासंयोग; महाशिवरात्रीला या राशींचं नशीब उजळणार!.आज (ता. ११)चे कार्यक्रमपहाटे ६:३० : अभिषेक व शांतिहवनसकाळी ७:३० : मुख्य अभिषेक व शांतिधारासकाळी ९:०० : गणधराचार्य गुरुदेवांचे पूजन व प्रवचनसकाळी १०:०० : भगवान श्री चंद्रप्रभूजी स्वामींचा राजा सोमदत्त यांच्या घरी आहार विधीदुपारी १:०० : समवशरण प्राणप्रतिष्ठा विधीदुपारी ३:०० : दिगंबर जैन ग्लोबल महासभेचे अधिवेशनरात्री ७:०० : महाआरती व सांस्कृतिक कार्यक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.