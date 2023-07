Monsoon Update: मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या अप्पर वैतरणाच्या पातळीत मोठी वाढ!

Monsoon Update : अप्पर वैतरणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत असून, धरणाच्या पातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारा १२ टीएमसी क्षमतेचा सर्वांत महत्त्वाचा हा प्रकल्प आहे.

धरणाच्या साठ्यात वाढ होत असल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला. धरण आजपर्यंत ४७ टक्के भरले आहे. (Monsoon Update big increase in level of upper distribution that supplies water to Mumbai nashik)

दरम्यान, पावसामुळे भात आवणीच्या कामाला वेग आला आहे. अप्पर वैतरणा धरण पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असून, पावसाळ्यात अनेक धबधब्यांवर पर्यटक गर्दी करीत असतात. सलग सुट्यांमुळे नाशिक, मुंबई येथून पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येत असल्याचे चित्र आहे.

वैतरणा धरण पातळी ः ५९७.५० मी (१९६०.३० फूट)

उपयुक्त पाणीसाठा : १५२.६३ दलघमी (५३९० दलघफू)

एकूण साठा टक्केवारी : ४६.१० टक्के