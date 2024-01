Nashik Crime News : हिरावाडीत बिअरची बाटली न दिल्याने मोपेड जाळली

नाशिक : हिरावाडीतील शक्तीनगरमध्ये बिअरची बाटली न दिल्याच्या कारणातून संशयिताने मित्राच्या ॲक्टिवा मोपेडला आग लावून जाळून नुकसान केल्याची घटना घडली.

राहुल दिनेश वावरे (२०, रा. कोळीवाडा, हिरावाडी) असे संशयिताचे नाव आहे. (moped was burnt for not giving bottle of beer nashik crime news)