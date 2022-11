Measles Infection : मालेगाव येथे पन्नासवर बालकांना गोवरची लागण

मालेगाव (जि. नाशिक) : जगभरातून हद्दपार झालेल्या पल्स पोलिओ लसीकरणासह अन्य लसीकरणाबाबत शहरातील पूर्व भागात असलेल्या अनास्थेमुळे विविध साथरोग सातत्याने उद्‌भवत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई येथे डोके वर काढलेल्या गोवरची साथ शहरात आढळून आली आहे. (more than 50 children infected with Measles in Malegaon Nashik news)

महापालिकेसह विविध रुग्णालयांत पन्नासपेक्षा अधिक रुग्ण दाखल झाले आहेत. मनपाच्या आरोग्याधिकारी डॉ. सपना ठाकरे यांनी गोवरचे रुग्ण असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. यातील बहुसंख्य रुग्णांनी गोवरची लस घेतलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहरात गोवरचे रुग्ण आढळून आल्याने पालकांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. हे रुग्ण दिसून येताच महापालिका आरोग्य प्रशासन सतर्क झाले आहे. आरोग्य विभागातर्फे शहरातील विविध भागात पाहणी व तपासणी करण्यात येत आहे.

तपासणीदरम्यान गोवरचे रुग्ण आढळल्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. शहरातील लोकसंख्येच्या तुलनेत रुग्णसंख्या कमी आहे. परिस्थिती पूर्णपणे आटोक्यात आहे. आरोग्य विभागाने आवश्‍यक ती पावले उचलली असून, रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. तथापि, पालक व रुग्णांनी काळजी घ्यावी. नागरिकांनी बालकांना विविध प्रकारच्या साथरोगांचे लसीकरण करून घेत सहकार्य करावे, असे आवाहन डॉ. ठाकरे यांनी केले आहे.

