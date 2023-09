Nashik News: शहरात नव्याने दोनशेहून अधिक गतिरोधक

Nashik News : रस्ता सुरक्षा समितीच्या अहवालानुसार शहरात दोनशेहून अधिक नवीन गतिरोधक बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

हॉटेल मिरची चौकात झालेल्या अपघातानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार समितीने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये गर्दीच्या ठिकाणी, महामार्ग, शाळा, सरकारी कार्यालय या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर गतिरोधक बसण्याचा निर्णय घेतला. (More than two hundred new traffic jams in city Nashik News)

शहरामध्ये सद्यःस्थितीत जवळपास चारशे गतिरोधक आहे. मात्र यातील बहुतांश गतिरोधक नियमबाह्य आहे. त्यामुळे नागरिकांना शारीरिक आजारांना सामोरे जावे लागते. रस्ता सुरक्षा समितीकडे ३०९ नवीन गतिरोधकांचे प्रस्ताव आले होते.

त्या प्रस्तावांची छाननी रस्ते सुरक्षा समितीने गठित केलेल्या उपसमितीमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेचे उपअभियंता, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी, शहर वाहतूक शाखेचे अधिकारी, के. के. वाघ इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील डॉ. विलास पाटील, शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचे रवींद्र सोनाने यांच्या उपसमितीने ३०५ ठिकाणी भेटी दिल्या.

गतिरोधकाची आवश्यकता आहे की नाही याची पाहणी करून अहवाल तयार केला. त्यानुसार दोनशेहून अधिक नवीन गतिरोधक बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गतिरोधक तयार करण्याबरोबरच त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सात कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. त्यामध्ये झेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड टेबल, थर्मो प्लास्टिक पेंटिंग पट्टे मारणे, कॅट आय बसविणे, रोड मार्कर सूचनाफलक, नो- पार्किंग फलक या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

त्यासाठी सात कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. पुढील आठवड्यात निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.