MGNREGA : ‘रोहयो’च्या सुधारित आकृतीबंधामधील विभागातील मंजूरपैकी बहुतांश पदे रिक्त!

नाशिक : राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी १ हजार १९ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास २०११ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यात १३३ जण बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्याचा समावेश होता. आज राज्य सरकारने सुधारित आकृतिबंध मंजूर करत ८८६ पैकी १८७ पदे कमी करण्यात आली आहेत.

त्यामुळे नाशिकच्या विभागीय आयुक्तालयातील रोजगार हमी योजनेच्या उपायुक्त कार्यालयातील ५ अव्वल कारकून आणि ४ शिपाई यासह भरलेली सर्व पदे व्यपगत झाली आहेत. मंजूर झालेल्या पदांपैकी बहुतांश पदे रिक्त आहेत. (Most of sanctioned posts in department in revised MGNREGA scheme vacant nashik news)

सुधारित आकृतिबंधामुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामांशी निगडित यंत्रणेला निराळ्या समस्येला सामोरे जावे लागणार असे चित्र पाहावयास मिळते. नागपूरच्या मनरेगा आयुक्तालयातील लेखाधिकारी एक, डाटा एंट्री ऑपरेटरची दोन, लिपिकाचे एक अशी चार पदे कमी झाली आहेत. आता तिथे १७ पदे असतील. राज्यातील विभागीय आयुक्तालयांमधील ८४ पदे कमी झाली असून सुधारित ७६ पदांवर कामकाज पाहावे लागेल. नाशिकच्या विभागीय आयुक्तालयातील १५ पदे कमी झाली असून आता १२ पदे उरली आहेत. अव्वल कारकुनची ५, लघुलेखक, लघूटंकलेखक, लिपिक असे प्रत्येकी एक, वाहनचालक ३, शिपाई ४ या पदांची कमी केलेल्या पदांमध्ये समावेश आहे.

राज्यातील ३३ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ६५ पदे कमी झाली आहेत. त्यात नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन पदांचा समावेश आहे. शिवाय ३४ जिल्हा परिषद कार्यालयांमधील ३४ पदे कमी झालीत. त्यात नाशिकच्या जिल्हा परिषदेतील शिपाई पदाचा समावेश आहे. तालुकास्तरीय आकृतिबंधामध्ये फारसा फरक झालेला नाही. ठाणे जिल्ह्यातील ८ पदे पालघरमध्ये देण्यात आली आहेत.

बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यायचे मनुष्यबळ

० नागपूरचे मनरेगा आयुक्तालय : डाटा एंट्री ऑपरेटर- २

० विभागीय आयुक्त कार्यालये : वाहन चालक आणि शिपाई-२९

० जिल्हाधिकारी कार्यालये : वाहन चालक व शिपाई-६८

० जिल्हा परिषदा : शिपाई-३४

