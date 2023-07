Nashik News: आईचा डिस्चार्ज घ्यायला आला अन् मुलाची ‘एक्झिट’

By

Nashik News : आईचा डिस्चार्ज घ्यायला आला आणि मुलाची जगातून एक्झिट झाली. असा ह्रदयद्रावक अनुभव पिंपळगाव बसवंत येथील नागरिकांना आला. द्वारका ट्रॅक्टर हाऊस परिसरात कंटेनर दुचाकी अपघातात जागेवर मृत आकाश कोटकर मित्रासह जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या आईचा डिस्चार्ज घेण्यासाठी आला होता.

त्याचा मित्र समाधान अरुण वडे (१९) याचाही रविवार (ता. २३) सकाळी अकराच्या सुमारास मृत्यू झाला. (Mother came for discharge and sons death Nashik News)

मयत आकाश कोटकर याची आई काही दिवसांपासून जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत होती. तब्येतीत सुधारणा झाल्याने शनिवार (ता. २२) त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज भेटणार होतो. त्यानिमित्ताने आकाश त्याचा मित्र समाधान असे दोघे त्यांना घेण्यासाठी शहरात येत होते.

दुपारी अडीचच्या सुमारास त्यांचा अपघात होऊन आकाश जागीच मयत झाला. तर समाधान उपचार सुरू असताना रविवारी सकाळी मयत झाला. आईचा डिस्चार्ज होत असताना मुलाची अचानक जगातून एक्झिट झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात आली.

दुसरा तरुणाचाही मृत्यू झाल्याने गावावर शोककळा पसरली. कंटेनर नादुरुस्त झाला असला तरी पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर किंवा अन्य कुठल्याही उपाययोजना कंटेनर चालकाकडून करण्यात आले नाही. याप्रकरणी पोलिस कर्मचारी विजय गांगुर्डे यांच्या तक्रारीवरून कंटेनर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चालक फरार झाला असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहे.