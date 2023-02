Nashik Crime News : जन्मदात्या आईचा दोघा मुलांकडून खून

मालेगाव (जि. नाशिक) : दाभाडी (ता. मालेगाव) येथील गिसाका कॉलनी परिसरात जन्मदात्या आईचा दोघा मुलांनी शेतीच्या पैशांच्या वादातून नायलॉनच्या दोरीने गळा आवळून खून केला. सोमवारी (ता. ३०) रात्री हा प्रकार घडला. दहिदी येथील महिलेच्या खुनापाठोपाठ हा प्रकार घडल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. (mother killed by her own two sons by farm land dispute Nashik Crime News)

गिसाका कॉलनीतील सुलकनबाई किसन सोनवणे (वय ७९, रा. गिसाका कॉलनी) या विधवा वृद्धेचा त्यांची मुले भगवान किसन सोनवणे (४५ वर्षे) व संदीप किसन सोनवणे (४२, दोघे रा. गिसाका कॉलनी) यांनी पैशाच्या वादातून जन्मदात्या आईचा नायलॉनच्या दोरीने गळा आवळून खून केला. यानंतर दोघांनी आईने आत्महत्या केल्याचा बनाव केला.

त्यांचे वडील किसन सोनवणे गिसाका कारखान्यावर पहारेकरी होते. वडीलांच्या मृत्यूनंतर सुलकनबाईने दोघा मुलांचे पालनपोषण केले होते. तथापि दोन्ही मुले मद्यपी होते. दारु पिल्यानंतर ते आईला वेळोवेळी मारहाण करीत होते.

यामुळे पोलिसांना संशय आला. पोलिसांनी दोघांची कसून चौकशी केली असता त्यांनी शेतीचे पैसे आई देत नसल्याने तिचा गळा आवळून खून केल्याची कबुली दिली. राहुल अशोक हिरे (४०) यांच्या तक्रारीवरुन दोघा मुलांविरुध्द आईचा खून केल्या प्रकरणी छावणी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.

