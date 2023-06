Nashik Accident News : देवळा-मालेगाव रस्त्यावर धोबीघाट परीसरात मोटारसायकल व ट्रॅक्टर यांच्यात शुक्रवार (ता.२३) रोजी झालेल्या भीषण अपघातात वाजगाव येथील अमोल विजय देवरे (वय २८) हा दुचाकीस्वार ठार झाला तर एक जण गंभीर जखमी झाला. (Motorcycle and tractor accident in Dhobighat area on Deola Malegaon road death of one Nashik News)

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शुक्रवार (ता.२३) रोजी दुपारी चार ते साडेचार वाजेच्या दरम्यान वाजगाव (ता. देवळा ) येथील अमोल विजय देवरे व पराग मोरे हे दोन युवक मोटारसायकलने ( एमएच ४१ एव्ही४१०५ ) मालेगाव कडून देवळा येथे येत असतांना धोबीघाट परिसरात देवळयाकडून वेगाने जाणाऱ्या कांद्याने भरलेल्या ट्रॅक्टरने मोटारसायकलला समोरून जोरात धडक दिली. त्यात अमोल देवरे गंभीर जखमी झाले.

अपघाताचे वृत्त कळताच दहिवड व परिसरातील नागरीकांनी घटनास्थळी धाव घेतली व मदतकार्य सुरू केले. दहिवड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्णवाहीकने दोघा जखमींना मालेगाव शासकीय रुग्णालयात दाखल करत उपचार सुरू केले.

मात्र डॉक्टरांनी अमोल देवरे याची तपासणी करून तो मृत झाल्याचे घोषित केले. पराग मोरे (वय २६) याचे वर पुढील उपचार सुरू आहेत. सदर ट्रॅक्टर हा मेशी येथील असल्याची माहीती मिळत आहे

शवविच्छेदनानंतर अमोलचा मृतदेह वाजगाव येथे आणण्यात आला. रात्री उशीरा शोकाकुल वातावरणात अमोलवर वाजगाव येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अमोलच्या पश्चात आई वडिल, भाऊ, बहीण असा परीवार आहे. वसाकाचे निवृत्त कर्मचारी विजय बळीराम देवरे व ग्रामपंचायत सदस्या मंदाकिनी देवरे यांचे ते पुत्र होत.