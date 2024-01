Sanjay Raut News: देशाची न्यायव्यवस्था अत्यंत गंभीर अवस्थेत : खासदार संजय राऊत

नाशिक : न्यायदानाची भूमिका ज्याला बजावयाची आहे, तोच न्यायमूर्ती आरोपीला भेटण्यासाठी जात असेल, त्याच्याकडून न्यायाची काय अपेक्षा करणार, असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी करताना देशाची न्यायव्यवस्था अत्यंत गंभीर अवस्थेत पोहोचली असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान धोक्यात आले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. (MP Sanjay Raut statement Judiciary system of country in very serious state nashik political)