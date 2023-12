MPSC Exam: ‘गट क’ मुख्य परीक्षेला 376 परीक्षार्थ्यांची दांडी! शहरातील 20 केंद्रांवर 7 हजार 154 परीक्षार्थ्यांची हजेरी

नाशिक : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे रविवारी (ता. १७) महाराष्ट्र ‘गट क’ सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ चे आयोजन केले होते. या परीक्षेला प्रविष्ट असलेल्‍या सात हजार ५३० परीक्षार्थ्यांपैकी ३७६ जणांनी दांडी मारली, तर सात हजार १५४ उमेदवार परीक्षेला सामोरे गेले.

सर्व २० केंद्रांवर परीक्षा सुरळीत पार पडल्‍याचे जिल्‍हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (MPSC Exam 376 Candidates for Group C Main Exam Attendance of 7 thousand 154 examinees at 20 centers in city nashik)