नाशिक

MPSC Exam Result : ‘युनिव्हर्सल’चे विद्यार्थी आता ‘कर सहायक’ अधिकारी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या कर सहाय्यक परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला.
Ashwini jadhav, Rucha Khairnar and Prasanna Chavan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या कर सहाय्यक परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या परीक्षेत ‘युनिव्हर्सल फाउंडेशन’चे प्रसन्न चव्हाण, ऋचा खैरनार आणि अश्विनी वैद्य-जाधव या विद्यार्थ्यांनी गुणवत्ता यादीत स्थान पटकावत उत्तुंग यश मिळवले. या तिन्ही विद्यार्थ्यांची ‘कर सहाय्यक’ पदी निवड झाल्याने संस्थेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

Loading content, please wait...
