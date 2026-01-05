Nashik MPSC Exam : नाशिकमध्ये एमपीएससी गट-ब पूर्वपरीक्षा शांततेत; १३ हजार उमेदवारांची उपस्थिती, तर ६ हजार जणांची दांडी

MPSC Exam : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे रविवारी (ता. ४) महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२५ चे आयोजन केले होते. एकूणच या परीक्षेतील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम स्वरूपाची होती. मात्र सामान्य ज्ञान विषयाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी भरपूर वेळ लागला. परीक्षेला सहा हजार ०९९ परीक्षार्थ्यांनी दांडी मारली. तर १३ हजार ४८७ उमेदवार उपस्थित होते..यापूर्वी डिसेंबरमध्ये नियोजित गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा ही नगर परिषदांच्या निकालामुळे पुढे ढकलावी लागली होती. आयोगातर्फे जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार रविवारी ही परीक्षा राज्यभरात पार पडली. नियोजित वेळेनुसार सकाळी अकरा ते दुपारी बारा या वेळेत ही परीक्षा घेण्यात आली. प्रवेशपत्रातील सूचनांनुसार परीक्षार्थी निर्धारित वेळेत परीक्षा केंद्रांवर उपस्थित होते..संपूर्ण तपासणी व हजेरीची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर परीक्षार्थ्यांना केंद्रात प्रवेश देण्यात आला. केंद्राबाहेर पोलिसांचा बंदोबस्तदेखील ठेवलेला होता. गणित विषयाच्या प्रश्नांची काठिण्य पातळी अधिक राहिली असली तरी एकंदरीत परीक्षा मध्यम स्वरूपाची होती. मात्र सामान्य ज्ञान या विषयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जास्तीचा वेळ लागत असल्याचा अनुभव अनेक परीक्षार्थ्यांनी सांगितला. .पुरेशी ताकद नाही, शरद पवार साहेब खासदार कसे होणार? राज्यसभेवरून ओवैसींचा सवाल.तसेच चालू घडामोडींशी निगडित प्रश्न संभ्रम निर्माण करणारे होते. त्यामुळे प्रश्न सोडविताना तारांबळ उडाल्याचा अनुभव काही परीक्षार्थ्यांनी सांगितला. या परीक्षेसाठी नाशिकमधील ५३ केंद्र निश्चित केले होते. या परीक्षेसाठी १९ हजार ५८६ परीक्षार्थी प्रविष्ट झाले होते. यापैकी परीक्षेला १३ हजार ४८७ उमेदवार उपस्थित होते. तर सहा हजार ०९९ परीक्षार्थी गैरहजर होते..चर्चेत रमले उमेदवारपरीक्षा देऊन बाहेर पडल्यावर अनेक उमेदवार आपल्या मित्रांसोबत चर्चेत रमले होते. प्रश्नपत्रिका हातात घेऊन नोंदविलेल्या उत्तरांची तुलना युवकांकडून सुरू होती. युवकांच्या या समूहाच्या उपस्थितीमुळे रविवारी सुटीच्या दिवशीदेखील गंगापूर रोड, अशोकस्तंभ, सीबीएस आदी परिसर गजबजलेला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.