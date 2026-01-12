नाशिक

Education News : निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एमपीएससीची परीक्षा; प्रचाराच्या रॅलींमुळे परीक्षार्थींची मोठी तारांबळ

MPSC Group C Exam Conducted Amid Municipal Election Campaign : महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा संयुक्‍त पूर्व परीक्षेला नाशिकमधील केंद्रांवर आठ हजार ८१० परीक्षार्थींनी हजेरी लावली. दोन हजार ८४६ उमेदवारांनी दांडी मारली.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरात सर्वत्र महापालिका निवडणुकीचे वातावरण असताना रविवारी (ता. ११) नियोजित परीक्षेला पोहोचताना परीक्षार्थींची चांगलीच तारांबळ उडाली. महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा संयुक्‍त पूर्व परीक्षेला नाशिकमधील केंद्रांवर आठ हजार ८१० परीक्षार्थींनी हजेरी लावली. दोन हजार ८४६ उमेदवारांनी दांडी मारली.

