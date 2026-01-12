Education News : निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एमपीएससीची परीक्षा; प्रचाराच्या रॅलींमुळे परीक्षार्थींची मोठी तारांबळ

नाशिक: शहरात सर्वत्र महापालिका निवडणुकीचे वातावरण असताना रविवारी (ता. ११) नियोजित परीक्षेला पोहोचताना परीक्षार्थींची चांगलीच तारांबळ उडाली. महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेला नाशिकमधील केंद्रांवर आठ हजार ८१० परीक्षार्थींनी हजेरी लावली. दोन हजार ८४६ उमेदवारांनी दांडी मारली..सामान्यतः स्पर्धा परीक्षांना एक तास अगोदर उपस्थित राहाण्याच्या सूचना दिल्या जातात. परंतु निवडणुकींचा माहोल लक्षात घेता यंदा दीड तास अगोदर परीक्षेस उपस्थित राहण्याच्या सूचना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिल्या होत्या. येत्या आठवड्यात मतदान असल्याने रविवारच्या सुटीचा मुहूर्त साधत बहुतांश उमेदवार रस्त्यावर उतरले होते. उमेदवार व समर्थकांच्या रॅलीसह अन्य विविध उपक्रमांमुळे रस्त्यावरील वर्दळ वाढली होती. .Pune Municipal Election : ‘मॅजिक फिगर’चे गणित निर्णायक! दुरंगी लढतीत २५ ते २८, तर तिरंगी-चौरंगी लढतीत १३ ते १७ हजार मतांचे लक्ष्य.त्यामुळे परीक्षार्थ्यांची केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी चांगलीच दमछाक झाली. शहरातील काही पारंपरिक केंद्रांच्या जवळ अन्य मोठे उपक्रम असल्याने, अशा केंद्रांना या परीक्षेसाठी वगळण्यात आले होते. दरम्यान, परीक्षा कालावधीत रस्त्याने जाणाऱ्या प्रचारार्थ वाहनांमुळे उमेदवारांना मनस्ताप सहन करावा लागला. राज्यस्तरावर ही परीक्षा घेण्यात आली. यापैकी नाशिक केंद्रावर ११ हजार ६५६ परीक्षार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी आठ हजार ८१० परीक्षार्थ्यांनी उपस्थित राहात परीक्षा दिली. तर दोन हजार ८४६ उमेदवार परीक्षेला गैरहजर होते..संमिश्र काठिण्य पातळीपरीक्षेच्या काठिण्य पातळीबाबत परीक्षार्थींनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. वेळेत संपूर्ण प्रश्न सोडविताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागल्याची प्रतिक्रिया बहुतांश उमेदवारांनी दिली. सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न तुलनेत कठीण राहिल्याचेही त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.