MPSC Exam Schedule : MPSC विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! 'या' तारखेपर्यंत फॉर्म भरला नाही तर सरकारी नोकरीची संधी हुकणार; मुख्य परीक्षा कधी? जाणून घ्या...

नाशिक : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ बाबत महत्त्वाच्या तारखांची घोषणा केली (MPSC State Services Main Examination) आहे. त्यानुसार ही परीक्षा २९ मार्च ते २६ एप्रिलदरम्यान टप्प्याटप्प्याने घेतली जाणार आहे. पूर्वपरीक्षेतून पात्रता मिळविलेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेकरिता प्रविष्ट होण्यासाठी १४ मार्चपर्यंत परीक्षा अर्ज भरता येणार आहे..आयोगातर्फे गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर या वर्षी ८ जानेवारी व २० फेब्रुवारीला शुद्धिपत्रके प्रसिद्ध करत वाढीव पदांचा समावेश केला होता. त्यानुसार आता एकूण १३९ पदांच्या भरतीसाठी परीक्षाप्रक्रिया राबविली जात आहे..निवडप्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यात पूर्वपरीक्षेमध्ये अर्हतापात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ चे आयोजन केले आहे. २९ मार्च ते २६ एप्रिल या कालावधीत ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. राज्यपातळीवर नाशिक, पुण्यासह अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नवी मुंबई या शहरातील परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेतली जाणार आहे..Baramati Tragic Accident : बारामतीत एका क्षणात हसतं-खेळतं कुटुंब उद्ध्वस्त; मायलेकीचा जागीच मृत्यू, वडिलांसह दोन वर्षांचा चिमुरडा गंभीर जखमी.यापूर्वी वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाच्या प्रश्नांवर आधारित परीक्षा घेतली जात होती. परंतु या परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल करताना आता वर्णनात्मक स्वरूपात परीक्षा घेतली जात आहे. त्यामुळे परीक्षेत यश मिळविताना उमेदवारांचा कस लागणार आहे.....असे आहे परीक्षेचे स्वरूपभाषा पेपर-एक आणि भाषा पेपर-दोन, प्रत्येकी तीनशे गुणांचे असतील. २५ टक्के गुणांसह अर्हता ग्राह्य धरली जाईल. गुणवत्तेसाठी गणना करण्यासाठी एकूण एक हजार ७५० गुणांच्या पेपर क्रमांक तीन ते नऊचे मूल्यमापन केले जाईल. मुलाखतीसाठी २७५ गुण असतील. पेपर क्रमांक तीन ते सातसाठी उमेदवाराला प्रश्नपत्रिकेतील उत्तरे मराठी किंवा इंग्रजी यापैकी कुठल्याही एका भाषेत लिहिण्याचा पर्याय असेल. परंतु पाचही पेपर कुठल्याही एकाच भाषेत सोडविणे आवश्यक असतील. पूर्वपरीक्षेच्या अर्जात दावा केल्यानुसार व प्रवेशपत्रामध्ये नमूद केलेल्या माध्यमाव्यतिरिक्त इतर माध्यमातून लिहिलेली उत्तरे तपासली जाणार नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे..Nashik Hostel Crime : धक्कादायक! वसतिगृहात गुंगीचं औषध देऊन दहावीतील विद्यार्थ्यांनी पाचवी-सातवीच्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवर केला अत्याचार; इगतपुरीतील घटनेने खळबळ.परीक्षेतील टप्पे असे२९ मार्च : भाषा (पेपर एक) आणि भाषा (पेपर दोन)५ एप्रिल : निबंध (पेपर तीन)१८ एप्रिल : सामान्य अध्ययन-१ (पेपर चार) व सामान्य अध्ययन-२ (पेपर पाच)१९ एप्रिल : सामान्य अध्ययन-३ (पेपर सहा) व सामान्य अध्ययन-४ (पेपर सात)२६ एप्रिल : वैकल्पिक विषय (पेपर आठ), वैकल्पिक विषय (पेपर नऊ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.