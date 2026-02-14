MSEDCL Smart Meter : महावितरणचा मास्टरस्ट्रोक! स्मार्ट मीटर बसवा आणि वीजबिलात भरघोस सवलत मिळवा

नाशिक रोड: तंत्रज्ञानाच्या युगाशी सुसंगत पाऊल टाकत महावितरणने राज्यातील तीन कोटी १६ लाख ग्राहकांसाठी ‘स्मार्ट टीओडी मीटर’ बसविण्याची मोहीम वेगाने सुरू केली आहे. अचूक बिलिंग, मानवी हस्तक्षेपाविना मीटर रीडिंग आणि थेट वीजदर सवलत ही या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. ग्राहकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी ९ ते २३ फेब्रुवारीदरम्यान ‘स्मार्ट मीटर पंधरवडा’ साजरा करण्यात येत आहे..स्मार्ट टीओडी मीटरमुळे मीटर रीडिंग थेट महावितरणच्या सर्व्हरवर पाठविले जाणार असल्याने चुकीचे रीडिंग, अंदाजे बिल किंवा घर बंद असल्यामुळे बिल न मिळणे यांसारख्या तक्रारी दूर होणार आहेत. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेनुसार सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत वीज वापरावर प्रतियुनिट ८० पैसे ते एक रुपयापर्यंत सवलत दिली जात आहे. ही सवलत १ जुलै २०२५ पासून लागू असून, घरगुती ग्राहकांसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत करणारी ठरणार आहे..या स्मार्ट मीटरसाठी महावितरणकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. हे मीटर प्रीपेड नसून पोस्टपेडच आहे. सध्याप्रमाणेच महिनाअखेरीस वापरानुसार बिल भरावे लागणार आहे. ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत सौर पॅनेल बसविणाऱ्या ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर विशेष उपयुक्त ठरणार असून, वीजनिर्मिती, वापर आणि ग्रिडला दिलेली वीज याचा अचूक हिशेब सहज उपलब्ध होणार आहे..Mhada: घरासाठी आता आर्थिक ताण नाही, म्हाडाचा दिलासादायक निर्णय.दरम्यान, स्मार्ट मीटरमुळे वीजदर वाढतील, असा गैरसमज पसरवला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात स्मार्ट टीओडी तंत्रज्ञानामुळे पारदर्शकता वाढून वीजबिल कमी होण्यास मदत होणार आहे. ग्राहकांनी अफवांना बळी न पडता या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणच्या नाशिक परिमंडळाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.