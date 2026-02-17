Nashik Electricity News : नाशिककरांना सुखद धक्का! स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिलात मिळणार मोठी सवलत; ५.५ लाख ग्राहकांकडे नवे मीटर

नाशिक रोड: महावितरणने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट टीओडी (टाइम ऑफ डे) वीजमीटर आणले असून, यामुळे ग्राहकांना केवळ अचूक बिलच मिळणार नाही, तर चक्क वीजदरात सवलत मिळवण्याची संधीही उपलब्ध झाली आहे. नाशिक परिमंडळात आतापर्यंत विविध वर्गवारीच्या एकूण साडेपाच लाख ग्राहकांकडे स्मार्ट टीओडी वीजमीटर बसविण्यात आलेले आहे. नाशिक परिमंडळात आजपर्यंत पाच लाख ५७ हजार ४३८ ग्राहकांकडे स्मार्ट टीओडी मीटर बसविण्यात आले आहेत. .महावितरणने यापूर्वीही काळानुसार वीज मीटरमध्ये बदल केले आहेत. यांत्रिक, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक मीटरनंतर आता स्मार्ट डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. जुने, सदोष किंवा नादुरुस्त मीटर बदलणे ही नियमित व कायदेशीर प्रक्रिया असून, त्यासाठी ग्राहकांची लेखी परवानगी आवश्यक नाही. स्मार्ट टीओडी मीटर पूर्ण मोफत असून, त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही. केंद्र सरकारच्या अनुदानातून हा प्रकल्प राबवला जात असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे..मंडळनिहाय वर्गवारीनाशिक मंडळात दोन लाख ५५ हजार ५७४, मालेगाव मंडळात ७८ हजार ७६२ तर अहिल्यानगर मंडळात २ लाख २३ हजार १०२ मीटर घरगुती, शासकीय, नादुरुस्त व नवीन वीज जोडणी या वर्गवारीतील ग्राहकांकडे हे मीटर बसविले आहेत..प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदेमानवी हस्तक्षेपाशिवाय मीटर रीडिंग थेट महावितरणच्या सर्व्हरवर पोहोचणार आहे. यामुळे चुकीचे रीडिंग, अंदाजे बिल किंवा घर बंद असल्याने बिल न मिळणे यांसारख्या तक्रारींना पूर्णविराम मिळेल. आयोगाच्या मान्यतेनुसार, सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना प्रति युनिट ८० पैसे ते १ रुपयापर्यंत सवलत मिळणार आहे. ही सवलत १ जुलै २०२५ पासून लागू झाली असून घरगुती ग्राहकांसाठी हे मोठे आर्थिक बचत करणारे पाऊल आहे. सध्याप्रमाणेच वीज वापरल्यानंतर महिनाअखेरीस बिल भरावे लागणार आहे..Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गातून सत्ताधाऱ्यांना ५० हजार कोटींचा फायदा, महापुराच्या खाईत लोटणारा महामार्ग; राजू शेट्टींची टीका.प्रत्येक सोमवारी वीज सुरक्षेची शपथविद्युत सुरक्षेला सर्वोच्च प्राथमिकता देत ‘शून्य विद्युत अपघात’ उद्दिष्टासाठी महावितरणने राज्यातील उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवारी किंवा आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी कामाची सुरवात विद्युत सुरक्षा शपथेने करतात. यानंतर सर्व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे व तांत्रिक साधनांची तपासणी करण्यात येत आहे. ते सुस्थितीत असल्याची खात्री केल्यानंतरच क्षेत्रीय कामांना सुरुवात होत आहे. .कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेत विद्युत सुरक्षिततेचे महत्त्व रुजवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी शून्य विद्युत अपघात उद्दिष्टाची प्रभावी व सातत्याने अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली. त्याप्रमाणे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार यांनी विद्युत सुरक्षेबाबत उपाययोजना व लोकसहभागातील उपक्रमांना वेग दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.