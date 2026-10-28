नाशिक

St Bus : एस टी महामंडळास आई सप्तशृंगी पावली; ४ कोटी ९४ लाखांचे उत्पन्न

नाशिक विभागाने केलेल्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे एसटीच्या तिजोरीत तब्बल ४ कोटी ९४ लाख ५८ हजार ७०४ रुपयांची भक्कम कमाई झाली.
ST Bus Revenue

ST Bus Revenue

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दिगंबर पाटोळे
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वणी (नाशिक) - साडेतीन शक्तीपीठांपैकी प्रमुख पीठ असलेल्या श्री सप्तशृंग गडावरील नवरात्रोत्सव व कोजागिरी पौर्णिमा यात्रेनिमित्त महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) नाशिक विभागाने केलेल्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे एसटीच्या तिजोरीत तब्बल ४ कोटी ९४ लाख ५८ हजार ७०४ रुपयांची भक्कम कमाई झाली आहे. या दोन्ही यात्रांच्या काळात तब्बल ७ लाख २४ हजार १५३ भाविकांनी एसटीच्या सुलभ व सुरक्षित सेवेचा लाभ घेतला.

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