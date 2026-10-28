St Bus : एस टी महामंडळास आई सप्तशृंगी पावली; ४ कोटी ९४ लाखांचे उत्पन्न

वणी (नाशिक) - साडेतीन शक्तीपीठांपैकी प्रमुख पीठ असलेल्या श्री सप्तशृंग गडावरील नवरात्रोत्सव व कोजागिरी पौर्णिमा यात्रेनिमित्त महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) नाशिक विभागाने केलेल्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे एसटीच्या तिजोरीत तब्बल ४ कोटी ९४ लाख ५८ हजार ७०४ रुपयांची भक्कम कमाई झाली आहे. या दोन्ही यात्रांच्या काळात तब्बल ७ लाख २४ हजार १५३ भाविकांनी एसटीच्या सुलभ व सुरक्षित सेवेचा लाभ घेतला..महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ नाशिक विभागांतर्गत विभागीय नियंत्रक भगवान जगनोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली यात्रा प्रमुख म्हणून विभागीय वाहतूक अधिकारी उमेश बिरारी व सर्व आगार प्रमुखांनी नवरात्रोत्सव व कोजागिरी उत्सवाचे नियोजन करीत ९ ते २० ऑक्टोबर २०२६ या नवरात्रोत्सव काळात नाशिक ते सप्तशृंगी गड, नांदुरी ते सप्तशृंगी गड तसेच नाशिक जिल्ह्यातील विविध ११ आगारातून गडावर जाण्यासाठी जादा बसेस सोडण्यात आल्या होत्या..नवरात्रोत्सवाचे २ दिवस अगोदर ता. ९ ऑक्टोबर पासून २० ऑक्टोबर दरम्यान गड घाट रस्ता खाजगी वाहनांसाठी बंद केला होता. या १२ दिवसांच्या कालावधीत १९ हजार ६१९ बस फेऱ्यांच्या माध्यमातून ५ लाख ५४ हजार ०८७ किलोमीटर वाहतूक करण्यात आली. या प्रवासातून एसटी महामंडळाला ३ कोटी ८९ लाख ९८ हजार २५ रुपये उत्पन्न मिळाले. या १२ दिवसांत ७ लाख २४ हजार १५३ इतक्या प्रवाशी भाविकांची महामंडळाने वाहतूक केली आहे..कोजागिरी पौर्णिमेलाही जादा गाड्यांचे नियोजन -नवरात्रोत्सवानंतर २४ व २६ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान साजरी झालेल्या कोजागिरी पौर्णिमा यात्रेसाठीही एसटी प्रशासनाने विशेष नियोजन केले होते. या दोन दिवसांत ५ हजार २९३ बस फेऱ्यांच्या माध्यमातून १ लाख ५८ हजार ४१३ किलोमीटर बस चालवण्यात आल्या. यातून महामंडळाला १ कोटी ०४ लाख ६० हजार ६७९ रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे..नांदुरी ते गडादरम्यान दर १० मिनिटांनी बस -खासगी वाहनांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी नांदुरी पायथा ते सप्तशृंगी गड या मार्गावर दर दहा मिनिटांनी आणि अर्ध्या तासाने सातत्याने एसटी बसेस सोडण्यात येत होत्या. नाशिक, मालेगाव, मनमाड आणि सटाणा या विविध आगारांतूनही जादा बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. तसेच नाशिक ते सप्तशृंगी गड मार्गावर पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेसचेही नियोजन करण्यात आले होते. या यात्रेत लालपरी, राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई या सर्व नवीन बसेसचा वापर केला होता. त्यामूळे घाट मार्गासह सह बसस्थानकातून सप्तशृंग गडावर भाविकांचा निर्वीघ्न व सुखकर प्रवास घडून आदिमायेचे दर्शन घेता आले आहे..'नवरात्रोत्सव व कोजागिरी पौर्णिमा यात्रेदरम्यान लाखो भाविकांना सुरक्षीत, सुखकर आणि वेळेत सेवा देण्यासाठी नाशिक विभागातील सर्व कर्मचारी व अधिकारी अहोरात्र कार्यरत होते. भाविकांच्या उत्तम प्रतिसादामुळेच एसटीला हे घवघवीत यश मिळाले आहे.'- भगवान जगनोर, विभागीय नियंत्रक, रा. प. नाशिक विभाग.आकडे एका नजरेत -* एकूण मिळालेले उत्पन्न: ३,८९,९८,०२५ (नवरात्रोत्सव) + ₹ १,०४,६०,६७९ (कोजागिरी)* एकूण प्रवासी संख्याः ७,२४,१५३ (नवरात्रोत्सव भाविक)* एकूण बस फेऱ्या : २४,९१२ फेऱ्या (नवरात्र व कोजागिरी)* एकूण धावलेले किलोमीटरः ७,१२,५०० किमी (नवरात्र व कोजागिरी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.