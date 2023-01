Nashik Fire Accident : पेठ रोड डावा तट कालव्याजवळ बसला आग; सर्व प्रवासी सुखरुप

By

नाशिक : पेठ रोड डावा तट कालव्याजवळ महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या बसला आग लागण्याची घटना घडली. सदर बस पेठ कडून नाशिककडे चालली होती. बसमध्ये एकूण 36 प्रवासी होते, यात 20 महीला आणि 16 पुरुष प्रवासी स्थानिकांच्या मदतीला धावल्याने मोठी घटना टळली आहे. घटनास्थळी अग्निशामक दल ही वेळेवक पोहचल्याने आगीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले. (msrtc bus Fire broke out near Peth Road left bank canal All passengers safe Nashik Fire Accident)

(सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात)