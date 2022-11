By

इगतपुरी शहर (जि. नाशिक) : रात्रीच्या दरम्यान ३५ प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालत महामंडळाच्या बसचालकाने बसच्या मागील चार पैकी तीन चाकांवर अकोले-कसारा असा प्रवास केला. (MSRTC Bus ran on back 3 wheel risking lives of 35 people at igatpuri nashik Latest Marathi News)

सोमवारी (ता.७) रात्री अकोले आगारातून अकोले-कसारा बस (एमएच १५ बीटी ४१२९) ही ३५ प्रवाशांना घेऊन सायंकाळच्या सुमारास कसाराकडे निघाली. सदरची बस ही इगतपुरी जवळील महिंद्रा कंपनीजवळ आली असता पाठीमागून बसला ओव्हरटेक करत असलेल्या वाहनचालकास दिसले की बसला पाठीमागे केवळ तीनच चाक आहे. त्यानंतर त्याने तत्काळ बसला ओव्हरटेक करत बसचालकास बस थांबविण्यास सांगितले. त्यानंतर हा सर्व प्रकार उघड झाला.

अकोलेहुन कसाराकडे येताना असल्याने अशा बेजबाबदार कारभारामुळे कोणतीही मोठी दुर्घटना घडू शकली असती. त्यानंतर इगतपुरी आगारातून नवीन टायर आणून बसला बसविण्यात आल्यानंतर ही बस कसाराकडे मार्गस्थ झाली. मात्र केवळ तीन चाकांवर बसने अकोले ते इगतपुरी असा प्रवास केला. या संपूर्ण प्रवासादरम्यान अनेक ठिकाणी वळणदार रस्ते, घाट होते. मात्र सुदैवाने कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही. परंतु प्रवाशांचा जीव असा प्रकारे धोक्यात घालणाऱ्या चालकावर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी प्रवाशांनी केली.

इगतपुरी : अकोले आगाराची कसाराकडे जात असलेली एस..टी.

३५ प्रवाश्‍यांचा जीव धोक्यात घालत लालपरीचा प्रवास

